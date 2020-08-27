Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов при высылке

Паспорта российских журналистов, депортированных из-за протестных акций в Белоруссии, признаны недействительными на территории России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

В документы россиян были поставлены штампы о запрете на въезд в республику в течение пяти лет. Согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», в паспорт не разрешается вносить записи или отметки, которые не предусмотрены этим постановлением.

Как передает МВД, журналисты не понесут административной ответственности за порчу документов, так как их вины в произошедшем нет.

Во время протестов в Белоруссии задержали фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илью Питалева, сотрудника «Медузы» Максима Солопова, журналистов «Дождя» Владимира Роменского, Василия Полонского и Николая Антипова, работников «Daily Storm» Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, а также корреспондента «Znak.com» Никиту Телиженко.