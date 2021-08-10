Власти Гонконга планируют осудить опального владельца газеты Apple Daily на пожизненный срок

Основатель Apple Daily Джимми Лай с 10 августа 2020 года находится под арестом по обвинению в организации и участии в несанкционированных акциях. В настоящее время его могут приговорить к пожизненному заключению по шести другим статьям:

— Сговор с иностранными властями с целью введения санкций против Гонконга;

— Взаимодействие с иностранными властями с целью введения санкций против Гонконга;

— Сговор с целью помешать правосудию;

— Мошенничество;

— Подстрекательство к участию в несанкционированных акциях;

— Угрозы и запугивания.

RSF подала два призыва к незамедлительным действиям, призывая Организацию Объединенных Наций «принять все необходимые меры» для защиты свободы прессы в Гонконге и добиться немедленного освобождения Лая, которому в 2020 году НПО вручила награду RSF за свободу прессы.

«Безжалостное преследование Джимми Лая, символической фигуры свободы прессы в Гонконге, не уменьшилось с момента принудительного закрытия СМИ, которое он основал, и отражает решимость китайского режима навсегда похоронить свободу прессы в Гонконге», — говорит директор RSF в Восточной Азии Седрик Альвиани, который также призывает «снять все обвинения с обвиняемого и немедленно освободить его и всех других задержанных журналистов и защитников свободы прессы».

Стоит отметить, что за последние 19 лет Гонконг опустился в рейтинге свободы прессы от «Репортеров без границ» с 18 на 80 место.