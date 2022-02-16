Власти Мексики будут раз в 15 дней докладывать об убийствах журналистов

Каждые 15 дней правительство Мексики будет докладывать мексиканским гражданам об убийствах журналистов, активистов, женщин, а также о нарушениях прав человека. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 14 февраля в ходе пресс-конференции.

По его словам, речь идет о резонансных преступлениях, которые «очень беспокоят людей». Глава государства отметил, что мексиканские правоохранительные органы ежедневно работают над тем, чтобы не допускать подобных правонарушений.

10 февраля в штате Оахака в Мексике был застрелен журналист Хебер Лопес Васкес. Убийство стало пятым по счету подобным происшествием в стране с начала 2022 года.