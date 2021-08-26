Власти Москвы не согласовали митинг против закона о СМИ-иноагентах

Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг против закона о СМИ-иноагентах. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Профсоюз журналистов, подавший заявку.

Власти мотивировали своё решение тем, что в период пандемии массовые мероприятия запрещены.

Профсоюз журналистов планировал провести митинг 4 сентября на Пушкинской площади. Объединение намерено обжаловать решение Мэрии Москвы и провести несколько мероприятий, изменив формат. 2 сентября работники СМИ хотят организовать встречу журналистов, сотрудников СМИ и их руководителей, а также юристов, «чтобы вместе обсудить пути защиты и договориться о совместных действиях».

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и несколько кандидатов в Госдуму предложили провести встречу с избирателями с целью обсудить вопросы свободы СМИ и «последствий применения репрессивных законов». Профсоюз журналистов намерен присоединиться к мероприятию. «Мы сообщим о месте проведения этой встречи позже» — написало объединение в своем Telegram-канале.