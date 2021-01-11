Власти Москвы отказались согласовать шествие памяти журналистки Бабуровой и адвоката Маркелова

Власти Москвы отказались согласовать шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, сообщили организаторы. По их словам, в мэрии сослались на коронавирусные ограничения и пригрозили ответственностью, если запланированная на 19 января акция состоится, пишет «Новая газета».

Вместо шествия пройдет возложение цветов к дому 1 на улице Пречистенка, где 12 лет назад были убиты Маркелов и Бабурова.

Журналистка издания Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов были убиты неонацистами в центре Москвы в 2009 году. Акции их памяти с тех пор проходили каждый год в годовщину убийства.

Адвокат Станислав Маркелов представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. Именно его деятельность, как решил Мосгорсуд, и стала причиной убийства. Журналистка Анастасия Бабурова — по взглядам анархистка и антифашистка — оказалось рядом с Маркеловым в день убийства. Их убийцу Никиту Тихонова приговорили к пожизненному лишению свободы.