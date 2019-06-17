Власти Москвы согласовали митинг 23 июня в поддержку Ивана Голунова

Мэрия Москвы согласовала митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, он состоится на проспекте Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности.

Митинг должен пройти на проспекте Сахарова с 17:00 до 19:00. Заявленная максимальная численность акции — 20 тысяч человек.

13 июня Либертарианская партия сообщилf, что мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг на проспекте Сахарова и предложила перенести его в парк Сокольники, сообщает «Дождь».

Ранее власти Москвы согласовали проведение еще одного митинга в поддержку Голунова, он прошел 16 июня на проспекте Сахарова. Инициаторами митинга выступили главный редактор «Московского Комсомольца», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ Екатерина Винокурова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

12 июня в центре Москвы прошло несогласованное шествие в поддержку журналиста. В ходе акции были задержаны более 500 человек, большинство из них отпустили.

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