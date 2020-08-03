Власти обсудят смягчение закона об иностранном финансировании СМИ

В Минэкономразвития предложили Минкомсвязи и Роскомнадзору пересмотреть правила, по которым СМИ отчитываются перед властями о финансировании из-за рубежа. Об этом пишет РБК.

Ожидается, что контроль могут смягчить уже в следующем году. В ведомстве рассказали, что пересмотреть закон предлагает Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Издания обязаны сообщать в Роскомнадзор о том, что получают деньги из зарубежных источников или российских компаний, где есть учредители-иностранцы, с 2016 года. Можно не отчитываться, если средства направил учредитель, рекламодатель или дистрибьютор, либо если сумма не превышает 15 тыс. рублей единовременно. Каждый квартал в Роскомнадзоре публикуют список СМИ, которые получили финансирование из иностранных источников.

В Минэкономразвития полагают, что издания могут перестать отчитываться о деньгах, которые пришли от проведения пресс-конференций, выставок, семинаров, а также за участие в конкурсах или перегон видеоматериалов. Такие услуги часто покупаются иностранными компаниями, что можно расценить как финансовую поддержку из-за рубежа.

Также предлагается повысить минимальную единовременную выплату до 100 тыс. рублей или позволить СМИ не отчитываться каждый квартал о получении до 200 тыс. рублей от одного плательщика. Порог в 15 тыс. рублей, который установлен сейчас, позволяет «недобросовестным участникам» избегать отчетности и делить крупные поступления на множество небольших, считают в Минэкономразвития.

Власти начали ужесточать контроль за иностранным финансированием изданий в 2016 году. Первый список «СМИ-иностранных агентов» опубликовали в Минюсте в 2017 году. Туда попали, в частности, «Голос Америки» и «Радио Свобода». В декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал изменения закона, по которым иноагентом можно признать и физлицо, которое распространяет материалы изданий-иноагентов без необходимой пометки.