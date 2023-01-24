Власти оценят внедрение искусственного интеллекта в госорганах

В 2023 году российские ведомства будут отчитываться перед правительством о внедрении решений на основе искусственного интеллекта. На проверку ИИ-зрелости ведомств правительство намерено потратить 45 млн руб. до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что власти направят на развитие технологий искусственного интеллекта в России порядка 24,6 млрд руб. до 2030 года, еще 100 млрд руб. добавит Сбербанк. Планируется, что к 2024 году объем рынка технологий на базе ИИ в стране составит 14 млрд руб., что в десять раз меньше ожиданий, заложенных в программу в 2019 году.