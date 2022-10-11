Власти Петербурга поддержат распространителей газет

Власти Петербурга решили поддержать представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся распространением печатной продукции. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Согласно этому постановлению, предприниматели получат возможность создать более 500 рабочих мест. Также запланирована закупка типовых нестационарных торговых объектов для распространения периодической печатной продукции.

Поддержка проводится в рамках госпрограммы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса».