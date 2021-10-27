Власти проведут кампанию по улучшению репутации искусственного интеллекта

АНО «Национальные приоритеты», которая занимается информационным сопровождением национальных проектов, разработала информационную кампанию по повышению доверия общества к искусственному интеллекту, рассказали РБК два участника рынка и подтвердил представитель организации.

В пятницу, 22 октября, медиаплан кампании был согласован рабочей группой по направлению «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию одноименной программы. Он предполагает публикации в СМИ («Аргументы и факты», Forbes, бортовые журналы «Аэрофлота» и S7 и др.), а также создание тематических выпусков научно-популярной программы «Просто наука» на телеканале СТС. На эти цели из бюджета федерального проекта «Искусственный интеллект» должны выделить 46,9 млн руб. Кроме того, в рамках кампании предполагается выделить финансирование из нацпрограммы «Цифровая экономика» на создание посвященных искусственному интеллекту выпусков телепрограмм «Чудо техники», «Умный дом», «Про здоровье» и др. Сумма в плане не указана. В материалах к проекту бюджета на 2022–2024 годы была указана общая стоимость популяризационной кампании по повышению доверия к искусственному интеллекту в 2022 году в размере 106,3 млн руб., а в 2023 году — 74 млн руб. Представитель АНО «Национальные приоритеты» перенаправил вопрос о размере субсидий на эту часть работ к Минцифры. РБК направил запрос в министерство.\

Главная задача кампании — сформировать в обществе позитивный образ искусственного интеллекта, говорится в презентации АНО «Цифровые приоритеты» (есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка).