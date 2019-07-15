Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд

Федеральная торговая комиссия утвердила соглашение с корпорацией Facebook по выплате компанией $5 млрд по делу об утечке данных пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Американский регулятор начал расследование в связи с подозрениями в неправомерной передаче компанией данных 87 миллионов пользователей уже несуществующей британской консалтинговой фирме Cambridge Analytica.

Штраф должен стать самым большим в истории ведомства, а также повлиять на политику компании в области защиты персональных данных.

Этот штраф составляет часть годового дохода Facebook. Они не будут сомневаться в своей ответственности о защите пользовательских данных, — сказал председатель антимонопольной комиссии Конгресса Дэвид Сициллин.

Ранее агентство сообщало, что власти США проведут антимонопольное расследование в отношении крупнейших технологических корпораций — Amazon, Apple, Facebook и Google. Цель расследования — проверить, не злоупотребляют ли эти компании своим положением на рынке.