Власти утвердили список социально значимых сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов, к которым будет предоставлен бесплатный доступ даже при нулевом балансе абонента. Эксперимент будет проводиться до 1 июля 2020 года, говорится в приказе министерства.

Всего в перечень вошёл 391 сайт, включая:

• Соцсети и сообщества: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru», «Яндекс.Район», LiveJournal, «Хабр», форум для дома и дачи Forumhouse.ru и другие.

• Поиск, почта и новостные агрегаторы от «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler Group.

• Мессенджеры ICQ, «ТамТам».

• Онлайн-медиа ТАСС, «Коммерсантъ», «Россия сегодня», «Лента», РБК, «Известия», «РИА ФАН», Cosmopolitan, сайт НТВ, «Первого канала» и другие.

• Сервисы «Яндекс.Карты», «2 ГИС», публичная кадастровая карта России, «Яндекс.Метро» и сайт РЖД.

• Маркетплейсы AliExpress, Ozon, «Беру!», сервисы объявлений «Юла» и «Барахла.нет».

• Сервисы доставки еды «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Утконос».

• Сайты банков и «Яндекс.Денег».

• Сайты правительства, парламента, федеральных министерств, картотеки судов.

• Сайты об автомобилях Autonews, «Авторамблер», «Автовзгляд», «Колёса.ру».

• Научные сайты («Киберленинка», N+1), сайты музеев и учреждений культуры.

• Образовательные сайты «Сдам ГИА», Amalgama-lab, издание «Мел.фм», материалы для учителей «Инфоурок» и другие.

В эксперименте на добровольной основе участвуют «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»). Операторы связи должны будут предоставить абонентам бесплатным доступ к указанному перечню сайтов со скоростью не более 10 Мбит/с.

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