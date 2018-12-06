6 декабря 2018 года газета «Вечерняя Москва» празднует юбилей — редакции исполнится 95 лет.

В декабре1923 года жители столицы получили первый номер газеты «Вечерки». Он больше напоминал информационный листок: на полосах преобладали разрозненные сообщения о жизни столицы, описание происшествий, судебная хроника, информация о курсе золотого рубля, ценах на рынке.

Важный факт: «Вечерняя Москва» издается с 1923 года, и при этом газета ни разу не приостановила печать за все 95 лет своего существования.

Сегодня в издательском портфеле редакции «Вечерней Москвы» шесть изданий: утренний деловой выпуск, вечерняя газета «Москва вечерняя», которую москвичам раздают на станциях метро, еженедельник и три окружные газеты: «Южные горизонты», «Новые округа» и «Москва.Центр». Все новости из печатной версии издания публикуются на портале городских новостей vm.ru.

В редакции работают собственная студия сетевого телевидения и медиацентр. Ежедневнов прямом эфире проходят круглые столы на дискуссионные темы, журналисты выходят в эфир из разных точек столицы, а эксперты отвечают на вопросы зрителей в режиме реального времени. Помимо этого, в редакции существуют общественные клубы — «Клуб политологов», «Клуб участковых», «Клуб пресс-секретарей», «Клуб учителей». Регулярные встречи представителей этих сообществ на базе редакции — еще один источник уникального контента.

Но главной задачей редакции по-прежнему остается оперативное освещение городских новостей. О профессиональном подходе к работе свидетельствуют многочисленные российские и международные награды редакции.

Источник: Вечерняя Москва