Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 млн

Французский регулятор AMF оштрафовал информагентство Bloomberg на €5 млн из-за публикации не соответствующего действительности релиза, сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

«Французский финансовый регулятор AMF оштрафовал американское информагентство Bloomberg на €5 млн ($5,5 млн) за публикацию не соответствующего действительности релиза о деятельности строительной компании Vinci в ноябре 2016 года», — отмечает Reuters.

В своем заявлении AMF подчеркнул, что Bloomberg должен был знать, что распространенная им информация действительности не соответствовала.

Информагентство, в свою очередь, заявило, что намеренно обжаловать это решение. «Сожалеем, что AMF не нашел и не наказал автора лживого релиза, решив вместо этого оштрафовать медиакомпанию», — сообщил представитель Bloomberg.

Публикация релиза в 2016 году привела к падению акций строительной компании Vinci на 18 %. В сообщении речь шла о том, что компания якобы пересматривает свою отчётность за последние два года, а также увольняет финансового директора. После публикации опровержения стоимость ценных бумаг компании вернулась к прежнему уровню.

Как отмечает Reuters, для французского регулятора AMF штраф медиакомпании — довольно редкое явление. Зачастую он рассматривает дела, связанные с нарушениями на финансовых рынках. В частности, в декабре регулятор оштрафовал банк Morgan Stanley на €20 млн. Банк ранее заявил о намерении также оспорить это решение.