Во Франции произошло нападение на армянский журнал Nouvelles d'Arménie

Армянское посольство во Франции сообщило о нападении на офис издаваемого в этой стране франкоязычного журнала Nouvelles d'Arménie (Новости Армении) 20 октября:

Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie. Это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей.

Заявление размещено в микроблоге армянского посла Асмик Толмаджян в Twitter. Там же — фотография разгромленной редакции.

L’Ambassade d’Arménie condamne avec la plus grande fermeté cette attaque ignoble contre les locaux de Nouvelles d'Arménie. C’est une atteinte grave à la liberté d’expression et aux valeurs républicaines. https://t.co/fU9GrOGmgi — Hasmik Tolmajian (@tolmajian) 20 октября 2019 г.

По данным самого издания, нападение было совершено в ночь на воскресенье. Отмечается, что была сломана дверь редакции, украдены фотокамера и три компьютера, где хранились конфиденциальные сведения.