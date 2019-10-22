Во Франции произошло нападение на армянский журнал Nouvelles d'Arménie

Окт 22, 2019

Армянское посольство во Франции сообщило о нападении на офис издаваемого в этой стране франкоязычного журнала Nouvelles d'Arménie (Новости Армении) 20 октября:

Посольство Армении во Франции решительно осуждает нападение на офис журнала Nouvelles d'Arménie. Это серьезное посягательство против свободы слова и республиканских ценностей.

Заявление размещено в микроблоге армянского посла Асмик Толмаджян в Twitter. Там же — фотография разгромленной редакции.

По данным самого издания, нападение было совершено в ночь на воскресенье. Отмечается, что была сломана дверь редакции, украдены фотокамера и три компьютера, где хранились конфиденциальные сведения.

Источник: РИА Новости
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