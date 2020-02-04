Во Владикавказе напали на журналиста

Полиция ищет двух мужчин, которые во Владикавказе напали на местного журналиста Дэвида Мамедова и обыскали его, приняв за распространителя наркотиков.

Инцидент произошел 1 февраля, о нем Мамедов написал в своем фейсбуке. По его словам, двое людей подошли к нему на улице и, предъявив «непонятное удостоверение», усадили в свою «Ниву». Они отобрали его телефон, обыскали личные вещи, объяснив это тем, что он, по их мнению, является закладчиком, а они ведут с ними борьбу. Ничего не найдя у Мамедова, его отпустили.

«В конце мне сказали, чтобы я выглядел "как местный", а одет я был, на минуточку, в зимнюю куртку с капюшоном, самые простые джинсы и зимние ботинки», — добавил он, отметив, что мужчины перед ним даже не извинились.

Союз журналистов России позднее потребовал найти и наказать виновных. Там уточнили, что Мамедов в тот же день написал заявление в полицию.

2 февраля на сайте МВД по Северной Осетии появилось сообщение о том, что по обращению журналиста полицейские проводят розыскные мероприятия, устанавливают личности злоумышленников, которые будут задержаны.

Дэвид Мамедов уже несколько лет сотрудничает с республиканскими и федеральными СМИ. Сейчас его работы публикует североосетинский портал «15-й Регион».