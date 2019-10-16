Во Владимире и Смоленске прошли обыски у журналистов по делу об отмывании денег в ФБК

Дома у главного редактора смоленского сайта Keytown.me Алексея Волкова и в редакции владимирского издания «Довод» утром, 15 октября, прошли обыскы по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Об этом сообщают «7х7» и «Довод».

По словам Волкова, он не имеет отношения к штабу Навального, но писал о деятельности штаба на своем сайте Keytown.me. На вопрос Волкова к сотрудникам правоохранительных органов, как он связан со штабом Навального, ему ответили: «Вот мы и выясним».

Следователи изъяли у Волкова два ноутбука, телефон, переносной жесткий диск и банковские карты, а также допросили как свидетеля в Следственном комитете по Смоленской области.

Во время обыска во владимирской редакции «Довод» следователи изъяли ноутбук, моноблок, а также ноутбук и смартфон главного редактора ИА «Довод» Кирилла Ишутина. Главного редактора сайта dovod.online Илью Косыгина допросили в СК.

«Никакого отношения информационное агенство к деятельности штаба Навального не имело. работа редакции парализована», — отметили в «Довода».

В августе 2019 года во время московских протестов Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников ФБК об отмывании денег. По версии следствия, сотрудники организации «отмыли» 75 млн руб.

12 сентября в нескольких десятках российских городов полиция провела обыски в штабах Навального. После них заблокировали счета координатора смоленского штаба Андрея Волобуева и юриста штаба Алексея Лавриненкова.