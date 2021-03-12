Во Владимире пройдет суд над журналистом за призывы к экстремизму

Журналиста регионального издания «Томикс», Александра Степанова, будут судить за призывы к экстремизму.

Сотрудники СУ СК РФ по Владимирской области с правоохранителями регионального УФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении него. Александра обвиняют в размещении поста в Twitter с призывом к расправе над членами партии «Единая Россия». Опубликован твит 23 января. Позже запись была удалена. Но полиция обозначила публикацию как «призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ». Сейчас Александр Степанов находится под домашним арестом.

Владимирский следственный комитет сообщает, что журналист полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд с утверждённым обвинительным заключением.