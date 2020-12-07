Во Владимире судья обязал журналистов согласовывать материалы со следователем перед публикацией

Владимирский судья Олег Назаров 4 декабря потребовал от представителей СМИ согласовывать со следователем все материалы, подготовленные к публикации по итогам открытого судебного заседания. Исполнение этих требований он назвал «единственной альтернативой полностью закрытому судебному процессу». Об этом сообщило издание «Зебра ТВ», чьи журналисты присутствовали в суде.

Судебный процесс в Октябрьском районном суде Владимира касался избрания меры пресечения директору департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Павлу Панфилову, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

В начале заседания, которое проходило в открытом режиме, судья Олег Назаров отказал двум СМИ — сетевому изданию «Зебра ТВ» и информагентству «ПроВладимир» — в проведении видеосъемки. Против записи видео возражали обвиняемый и его адвокат, а следователь Александр Головашкин помимо запрета на видеосъемку попросил суд еще и обязать СМИ согласовывать со следствием все материалы с заседания, включая «объемы опубликованной информации». Он мотивировал это тем, что расследование находится на предварительном этапе, что не все доказательства собраны и что «бесконтрольное озвучивание» некоторых сведений может негативно повлиять на ход уголовного дела.

Обвиняемый Павел Панфилов и вовсе возражал против присутствия прессы в зале заседаний, но что судья Назаров ответил, что судебный процесс все-таки открытый и закрывать его нет оснований. Однако он разрешил представителям СМИ «в целях сохранения тайны следствия» вести только фотосъемку и аудиозапись судебного заседания, «при условии обязательного согласования объема предполагаемых к публикации материалов со следователями».

Когда журналисты заявили, что по закону согласование материалов с кем бы то ни было до публикации не допускается, Назаров ответил, что это «альтернатива полностью закрытому [судебному заседанию], без аудиозаписи».

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова заявила, что требование судьи о согласовании публикаций со следователем на открытом судебном заседании «не предусмотрено законом». По ее мнению, чтобы избежать оглашения конфиденциальной информации, следовало провести слушания в закрытом режиме, но если суд не закрывал заседание, то все сведения, которые СМИ получают во время открытого судебного процесса, могут свободно использоваться — гласность судопроизводства не предусматривает введение каких-то дополнительных согласований.