Во Владимире закрывается одно из старейших изданий «Призыв»

В конце этого года прекратит свое существование сетевое издание «Призыв». Такое решение принял владелец СМИ — бизнесмен и депутат Госдумы Григорий Аникеев.

Бренд «Призыв» — старейший в новостном пространстве Владимирской области. За более чем 100-летнюю историю издание пережило много перипетий, но сумело сохранить и название, и свое лицо. Первая газета с таким названием вышла во Владимире 2 июля 1920 года. Но историю издания можно отсчитывать и с 15 мая 1917 года, когда начала издаваться газета Владимирского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «Голос народа». После выпуска 117 номеров, 16 июня 1918 года она была преобразована в «Известия исполнительного комитета Владимирского Губернского и уездного Советов рабочих и крестьянских депутатов». В начале июля 1920 года «Известия» были реорганизованы и переименованы в газету «Призыв». С 1922 года «Призыв» становится органом Губкома РКП и Губпрофсвета. После присоединения Владимирской области к Ивановской промышленной области «Призыв» стал органом Владимирского райкома ВКП(Б), районного исполнительного комитета и Райпрофсовета. С образованием самостоятельной Владимирской области в 1944 году «Призыв» стал областной газетой, органом Владимирского обкома и горкома КПСС, областного и городского Советов депутатов трудящихся.

В 1922 году «Призыв» издавался тиражом 1 500 экземпляров, в 1925 — уже 13 тысяч экземпляров, в середине 1950-х — 80 тысяч, а в конце 1980-х — 90 тысяч. В 1924 году газета имела 220 рабселькоров, после Великой Отечественной войны — несколько тысяч. Около тысячи писем приходило в редакцию ежемесячно.

В июле 1967 года за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства и в связи с 50-летием со дня выхода первого номера Президиум Верховного Совета СССР наградил владимирскую газету «Призыв» орденом «Знак Почета».

В сентябре 1991 года газета стала независимым общественно-политическим изданием, учредителем которого стал трудовой коллектив Владимирской общественной организации «Призыв» (ВРОО «Призыв»). В 1999 году соучредителем и издателем газеты стала компания ЗАО «Газета «Призыв». Председателем совета директоров акционерного общества был Виктор Шкулев.

С 2007 года газета «Призыв» вошла в холдинг «АБИ-Медиа», который был создан структурами крупного владимирского предпринимателя, миллиардера, депутата Государственной думы Григория Аникеева. В мае 2017 году «Призыв» отметил свое 100-летие. В том же году, 26 июля, это СМИ прекратило свое существование в формате газеты, перешло на интернет-платформу и стало сетевым изданием. Учредителем его стало ООО «Призыв», реорганизованное из ЗАО «АБИ-Медиа».

Главным редактором «Призыва» с 2008 год и по сегодняшний день является Николай Лившиц. Кроме него, в издании работает пять журналистов, два оператора, корректоры и монтажеры — всего 10 человек. Кроме новостного контента, «Призыв» в последнее время создавал популярные программы об истории и современности Владимирской области «Точка на карте», «Наши люди», «Место на жительство», делал оперативные стримы с места важных событий.

Решение Григория Аникеева о закрытии сетевого издания объявили редакции 27 октября 2021 года. Всем сотрудникам сообщили о сокращении через 2 месяца в связи с ликвидацией СМИ. Последним днем работы издания станет, судя по всему, 30 декабря 2021 года. Причины, по которым было принято решение закрыть «Призыв», не называются.