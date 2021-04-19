Во Владимире журналистку «Важных историй» задержали во время съемок репортажа

Во Владимире задержали журналистку «Важных историй» Екатерину Аренину и оператора, которые готовили репортаж о пытках в местных колониях. Их отпустили после опроса, в отделении они провели около часа.

Поводом для задержания стала съемка режимного учреждения — здания исправительной колонии строгого режима № 3.

Катя Аренина, рассказала о случившемся в телеграм-канале издания:

Мы с утра работали около ИК-3, где снимали Нину, у которой там находится муж. Снимали с улицы, как она заходит в колонию; на режимную территорию не заходили.

Когда она вышла со свидания, сняли, как она шла через дорогу от колонии. Пока записывали комментарий, приехали полицейские. Сказали: „Нам второй раз про вас звонят, чего вы снимаете режимный объект?“ И нас повезли в отделение на опрос.

Объяснения у нас брал молодой и достаточно вежливый оперативник Константин Баранов. Он посмотрел, что было у нас в камере, удалить записи не просил.

Но хотел „откатать“ нам пальцы. Мы отказались, т.к. это незаконно. Баранов ответил, что „в каждой области свои законы“, но больше требовать не стал.

При этом ему несколько раз звонило начальство и что-то спрашивало про нас.

Когда мы уже почти вышли из отделения, Баранов хотел, чтобы Нина вернулась и рассказала ему, что в колонии происходит с ее мужем, но мы ответили, что у нее есть адвокат и он может опросить ее позже, в присутствии адвоката.

На этом все закончилось.