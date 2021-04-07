Во Владимирской области задержали журналистов CNN

Задержанные во Владимирской области корреспонденты телеканала CNN находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела, они отказались освобождать проезжую часть по просьбе сотрудников правоохранительных органов и не показали свои аккредитационные карты. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ:

Полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов [телеканала CNN]. В настоящий момент данные представители СМИ находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела. По имеющейся информации, корреспонденты американского телеканала CNN находились среди прочих на проезжей части, ведущей к исправительному учреждению. На просьбу представителей правоохранительных органов отойти с дороги, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду автотранспорта (а невыполнение таких требований грозит привлечением к ответственности), журналисты ответили отказом. Свои аккредитационные карты они также не показали.

Ранее в пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии № 2 в городе Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. О своем задержании у колонии сообщил журналист CNN Мэттью Чэнс.