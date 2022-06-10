Во Владивостоке начал работу Дальневосточный МедиаСаммит-2022

Девятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит с 9 по 10 июня во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ. На протяжении двух дней участники обсуждают актуальные вопросы в сфере массовых коммуникаций, а также делятся опытом и получают новые знания.

По программе запланировано более 70 различных образовательных и просветительских лекций, дискуссий и мастер-классов. Профессионалы в сфере медиа поделятся своим опытом со всеми желающими, а также обсудят в рамках круглых столов «наболевшее» и попробуют найти пути решения.

Участниками ежегодного мероприятия станут представители масс-медиа всех регионов Дальнего Востока, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также ведущие отраслевые эксперты России.

Одно из основных мероприятий в первый день форума — пленарное заседание «Дальний Восток: время перемен и новых возможностей» с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, главы Минвостокразвития Алексея Чекункова и губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В работе Дальневосточного Медиасаммита принимают участие глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, секретарь СЖР Владимир Касютин, председатель Приморского отделения СЖР Виктор Суханов, медиаэксперт и журналист Наталья Мурье, многие другие представители отрасли.