Во втором чтении приняты поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пояснил, что иностранными агентами могут быть признаны сотрудники СМИ-иноагентов, пишущие на общественно-политические темы. При этом он заверил, что документ не будут использовать против блогеров и российских публицистов.

В соответствии с поправками иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Ранее Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что признаки организаций и физлиц, выполняющих функции иноагентов в сфере СМИ, уточнят законодательно.

Также предусматривается, что СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны будут учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы должны содержать пометку, что их распространяет СМИ-иноагент. Такая же ссылка должна использоваться и при цитировании. В случае нарушений ресурс может быть заблокирован.

Минюст России предлагается наделить полномочиями по ведению реестра иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Решение о включении или исключении из этого реестра будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД.