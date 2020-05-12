Военным в России запретили рассказывать журналистам о себе

В дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ внесены дополнения, запрещающие военным указывать информацию о себе, своей службе и сослуживцах в интернете и СМИ. Советующий указ президент России подписал 6 мая.

Солдатам и офицерам запрещается в частности разглашать сведения, позволяющие определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, о местонахождении в определенный момент времени, о деятельности органов управления, о дислокации и передислокации, а также о своих сослуживцах, уволенных со службы и членах семьи, в том числе родителях.

Кроме того, вводятся ограничения на использование и в целом наличие при себе на службе любых гаджетов, позволяющие передавать аудио-, видео- и фотоматериалы, отслеживать геолокацию.

Нарушение этих запретов будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок.

Новые ограничения, очевидно, усложнят и без того непростое общение журналистов и военных.

«Если для самих военных передача таких сведений теперь считается грубым дисциплинарным проступком, то, с точки зрения закона, это будет информация с ограниченным доступом. Применительно к журналистам это может означать, что использование данных, полученных от военнослужащих, может рассматриваться как разглашение информации, ограниченной в доступе. Это, конечно, не государственная тайна, но и за такие действия предусмотрен административный штраф по статье 13.14 КоАП», —прокомментировала нововведения директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова . — То есть для журналистов, работающих в зонах боевых действий, ведущих расследования, связанные с действиями военных, это будет определенный риск».