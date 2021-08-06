Vogue анонсировал выход глобального сентябрьского номера New Beginnings

27 изданий Vogue выпустят в сентябре номер с разными обложками, но похожим контентом. Это первая широкая коллаборация филиалов Vogue с 2019 года. «Кампанией New Beginnings мы выражаем оптимизм по поводу изменений, происходящих в моде, и стремлений индустрии стать более устойчивой, инклюзивной и более глобальной», — рассказала руководитель издания, Анна Винтур.

В ходе проекта New Beginnings в журналах появится много одинаковых материалов, как в печатном, так и диджитал-формате. Кроме того, на сайтах издания будут публиковаться общие тематические ролики. Среди таких общих материалов — съемка, над которой работали редакторы из Лондона и Нью-Йорка, фичер про новых дизайнеров и профайл Миуччи Прады и Рафа Симонса.

Проект Vogue New Beginnings — третья глобальная инициатива Vogue, объединяющая филиалы издания по всему миру. Сентябрьский номер в России выйдет 24 августа.