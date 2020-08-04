Vogue объединяет все 26 изданий по всему миру под одной темой

Тема — надежда и человечность. Как пишет Анна Винтур, арт-директор Vogue, «Сейчас, как никогда, нам всем нужна надежда. Поэтому мы решили посвятить все выпуски нашего журнала темам надежды, гуманности, оптимизма и созидательному образу мыслей. Это позволит нам вдохновится и сфокусироваться на светлых временах».

Для каждого выпуска дизайнеры, модели, активисты, селебрити написали «письма надежды» по самым сложным и важным темам последнего времени: от глобального потепления до проблем ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, в каждом выпуске читатели найдут специально отобранные главным редактором фотографии по этим темам.

Такие специальные выпуски будут выходить в течение августа и сентября 2020 года.