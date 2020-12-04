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Как повысить вовлеченность аудитории при помощи программы лояльности

Теги: 
зарубежный опыт

Читатели австрийского издания собирают баллы, чтобы обменять их на ценные призы или оплатить покупки в  местном супермаркете

 

Программа лояльности австрийского онлайн-издания VOL.AT позволяет своим читателям заработать виртуальные баллы под названием Ländlepunkte, которые можно обменять на ценные призы или частично оплатить покупку в супермаркете.

Стратегия австрийской медиагруппы Russmedia ориентирована на вовлеченность местных жителей. Их подход основан на участии во всех важных жизненных событиях аудитории — фактически она сама становится частью издания.

По этой причине Russmedia запустила локальный портал VOL.AT при участии принадлежащей ей газеты Vorarlberger Nachrichten («Новости Форарльберга»). Это решение стало глотком свежего воздуха в атмосфере, где многие цифровые издатели по-прежнему сосредоточены только на расширении охвата.

Дальше в Russmedia задались вопросом: как повысить вовлеченность локальной аудитории? Одним из ответов стали Ländlepunkte (Ländle — разговорное именование федеральной земли Форарльберг в среде местных жителей, Punkte — очки, баллы). Пользуясь разнообразными функциями портала, пользователи собирают баллы и позже могут обменять их на услуги каких-либо местных предприятий. По сути, эти баллы работают на конверсию сайта, но также поддерживают вовлеченность существующих подписчиков.

 

ПРОГРАММНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Самым знаковым в этой программе Russmedia стало партнерство с региональной сетью продуктовых магазинов Sutterlüty. За каждую покупку, совершенную в супермаркетах, входящих в эту сеть, покупатели награждаются баллами Ländlepunkte.

Любой пользователь vol.at может стать участником программы Ländlepunkte и получать баллы за прочтение статей, написание комментариев, участие в опросах и т. д.
Любой пользователь vol.at может стать участником программы Ländlepunkte и получать баллы за прочтение статей, написание комментариев, участие в опросах и т. д.

Сотрудничество Sutterlüty — Mein Ländlemarkt и новостного портала VOL.AT позволило последнему успешнее развивать программу лояльности в целом. Специальные баллы Ländlepunkte можно также заработать при чтении, репосте и комментировании статей на VOL.AT. Благодаря накопленным баллам пользователь может вывести свой профиль на новый уровень. Иногда издание разрабатывает специальные квесты, которые также ориентированы на накопление баллов.

В рамках геймификации новостей VOL.AT удалось повысить лояльность своей аудитории. Читатели могут позже использовать накопленные баллы для получения призов — купонов в санаторий или билетов на концерт. Издание VOL.AT вступило в коллаборацию с международным проектом лояльности Engage.me компании Russmedia, но партнерство с сетью Sutterlüty важно именно потому, что это местный региональный ритейлер.

 

НАКОПИТЬ НА ПРИЗ

Каждый кассовый чек Sutterlüty теперь содержит QR-код или ссылку для зачисления баллов Ländlepunkte на счет покупателя. Когда он сканирует QR-код при помощи телефона, то автоматически перенаправляется на онлайн-страницу магазина VOL.AT Ländlepunkte. Все накопленные баллы Ländlepunkte можно обменять на ценные призы от VOL. AT, также желающие могут оплатить баллами свое участие в различных конкурсах.

ПО СУТИ, ЭТИ БАЛЛЫ РАБОТАЮТ НА КОНВЕРСИЮ САЙТА, НО ТАКЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДПИСЧИКОВ

Команда маркетинга в Sutterlüty констатирует, что сотрудничество с VOL.AT помогло им привлечь много новых клиентов. «При каждой покупке в одном из 25 супермаркетов Sutterlüty наши клиенты получают баллы в дополнение к баллам, которые начисляются в рамках действующей программы лояльности внутри нашей сети, — поясняет Каролин Доблер, менеджер по маркетингу Sutterlüty. — Таким образом, мы смогли соединить бренды из медиаиндустрии и сферы торговли и получить на выходе нечто ценное для потребителя».

 

УДОБНАЯ НОВИНКА

Программа лояльности стала очень востребована среди жителей города Форарльберга. Кроме того, она удобна: когда пользователь оказывается на портале VOL.AT, ему достаточно кликнуть на Ländlepunkte в правой части лендинговой страницы, затем войти в систему или зарегистрироваться, чтобы увидеть собранные им баллы Ländlepunkte и начать их тратить. Так в Russmedia захотели предложить аудитории, которая в ином случае не обратила бы внимания на продукты издательства, нечто действительно новое. И это сработало.

Иллюстрации: VOL.AT
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от
04 декабря 2020

Дек 4, 2020

Кейсы, Медиа

Как повысить вовлеченность аудитории при помощи программы лояльности
Читатели австрийского издания собирают баллы, чтобы обменять их на ценные призы или оплатить покупки в  местном супермаркете

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