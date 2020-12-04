Как повысить вовлеченность аудитории при помощи программы лояльности

Программа лояльности австрийского онлайн-издания VOL.AT позволяет своим читателям заработать виртуальные баллы под названием Ländlepunkte, которые можно обменять на ценные призы или частично оплатить покупку в супермаркете.

Стратегия австрийской медиагруппы Russmedia ориентирована на вовлеченность местных жителей. Их подход основан на участии во всех важных жизненных событиях аудитории — фактически она сама становится частью издания.

По этой причине Russmedia запустила локальный портал VOL.AT при участии принадлежащей ей газеты Vorarlberger Nachrichten («Новости Форарльберга»). Это решение стало глотком свежего воздуха в атмосфере, где многие цифровые издатели по-прежнему сосредоточены только на расширении охвата.

Дальше в Russmedia задались вопросом: как повысить вовлеченность локальной аудитории? Одним из ответов стали Ländlepunkte (Ländle — разговорное именование федеральной земли Форарльберг в среде местных жителей, Punkte — очки, баллы). Пользуясь разнообразными функциями портала, пользователи собирают баллы и позже могут обменять их на услуги каких-либо местных предприятий. По сути, эти баллы работают на конверсию сайта, но также поддерживают вовлеченность существующих подписчиков.

ПРОГРАММНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ

Самым знаковым в этой программе Russmedia стало партнерство с региональной сетью продуктовых магазинов Sutterlüty. За каждую покупку, совершенную в супермаркетах, входящих в эту сеть, покупатели награждаются баллами Ländlepunkte.