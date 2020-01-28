Волин допустил включение СМИ в список интернет-ресурсов с бесплатным доступом

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин не исключил возможность включения СМИ в список интернет-ресурсов с бесплатным доступом. Об этом он сказал, выступая на коллегии Минцифры Татарстана:

Те шаги, которые были предприняты в связи с доступным интернетом. Уже в Республике [Татарстан] объявлен перечень сайтов, к которым люди будут иметь нетарифицированный доступ, — это хороший шаг в этом направлении. Я, кстати, думал, что этот перечень можно было бы дополнить парой федеральных и региональных средств массовой информации. Текстовых, сразу же хочу сказать, чтобы они не грузили оператора тяжелой картинкой. Но если речь идет об информационных агентствах или газетах, их в этот социальный перечень можно было бы добавить.

Он уточнил, что об этой инициативе можно говорить на федеральном уровне и что российские СМИ могут включить в перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом.