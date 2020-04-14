Волин предсказал медиа попадание в «ножницы» аудитории и рекламы

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин спрогнозировал сокращение рынка рекламы по итогам 2020 года, пишет ТАСС:

Мы видим «ножницы»: аудитория СМИ растет, а рекламные бюджеты падают.

Медиаотрасль уже попросила об отсрочке на ближайшие шесть месяцев всех налоговых платежей, кроме НДС.

По оценке Волина, телевидение лишится 30–35% рекламных бюджетов, радио — свыше 50%. Газеты лишатся половины бюджета на бумаге, трети в «цифре» и 25% поступлений от продаж в рознице.

Общие потери индустрии рекламы (с книгоиздательством) могут достичь 100 млрд рублей по итогам года. Это примерно одна пятая ее объема.

По словам Волина, компании медиаотрасли просят отсрочку на ближайшие шесть месяцев всех налоговых платежей (кроме НДС), а также разрешения рекламы рецептурных лекарственных препаратов и расширения возможности рекламы алкоголя.

Иллюстрация: shutterstock.com