Волин призвал студентов не рассчитывать на «немеренные деньги» в редакциях СМИ

Начинать работать в средствах массовой информации студентам следует на бесплатной основе, и не ждать при отсутствии опыта высокой зарплаты и интересных редакционных заданий. Такое мнение в интервью проекту «Цифровая журналистика» высказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин:

«Надо четко исходить из того, что изначально это может быть даже неоплачиваемая работа: человеку дается шанс, и он должен показать, что он этим шансом готов воспользоваться», — ответил Волин на вопрос, как студентам можно получить интересную стажировку в СМИ.

«Если человек считает, что он придет в какую-то редакцию, где его ждут с распростертыми объятиями и сразу же дадут немеренно денег и завалят интересной работой, при том, что у него нет никакого опыта, то это он думает зря», — подчеркнул замминистра.

Вместо этого студенту следует «предложить свои услуги сначала в том, что не требует опыта. Потому что в любой редакции требуются люди, которые могут бегать сделать запрос, помыть чай, перебрать материалы и много чего другого», добавил Волин.