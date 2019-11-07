Волин прокомментировал идею реестра распространителей фейковых новостей

Реестр распространителей фейковых новостей — интересная мысль, которая имеет право на существование, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Он добавил, что не считает необходимым применять к распространителям фейков санкции, поскольку «самая главная санкция — репутационная».

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил о готовности создать на сайте Роскомнадзора список изданий, интернет-сообществ и частных лиц, распространяющих недостоверную информацию.