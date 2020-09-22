Волин рассказал, сколько СМИ смогли воспользоваться господдержкой в период пандемии

Около 99% всех телевизионных вещателей, информационных агентств и сетевых средств массовой информации (СМИ) получили государственную поддержку как компании, принадлежащие к наиболее пострадавшим отраслям. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на форуме журналистики «Вся Россия», который проходит в Сочи.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики. Воспользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень была внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

«30 тыс. получили [господдержку], 300 не смогли. Следовательно, мы не доработали общими усилиями по нашей отрасли на 1%. 99% — помощь смогли получить», — сказал Волин.

Он уточнил, что воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными решением правительства, смогли 30 тыс. СМИ из них 15 тыс. печатных изданий, 9 тыс. телевещателей, 7,5 тыс. сетевых СМИ и информагентств и около 1 тыс. полиграфических предприятий.