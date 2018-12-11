Ирине Волк вручили удостоверение Союза журналистов России

Помощник главы МВД РФ полковник полиции Ирина Волк принята в состав Союза журналистов России. Об этом сообщил заместитель председателя организации Алексей Вишневецкий.

После заседания Общественного совета при МВД России в понедельник, 10 декабря, он вручил Волк удостоверение члена Союза журналистов, сообщается на сайте ведомства.

На заседании министр внутренних дел Владимир Колокольцев поблагодарил некоторых членов совета за активную работу по созданию положительного образа полицейского и повышение уровня доверия граждан.

Источник и фото: СЖР