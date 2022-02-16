Сохранить коллектив, обновить сайт и запустить спецпроекты: как работает зеленоградская газета «Волна»

Я пришла в «Волну» в начале 2018 года, уволившись из крупного независимого регионального портала, где писала журналистские расследования про политику, бюджет и социалку, брала интервью у чиновников и депутатов, больше 10 лет «ходила по паркету» за губернатором. Многие коллеги, узнав о моем новом месте работы в районке, удивлялись и пожимали плечами. Но именно опыт работы в региональном СМИ помог в довольно сжатые сроки переформатировать газету и настроить коллектив на работу в новых пространствах. Сейчас уже слышу от многих коллег, что мне просто повезло, я попала в районку «на все готовое», повезло с главой администрации, с креативными коллегами по проектам и т. д. и т. п. Да, действительно повезло, не спорю. И в первую очередь — с коллективом редакции, который собрала бывший главный редактор Светлана Иволгина, проработавшая в газете 40 лет. Именно светлые и креативные головы, умелые руки и добрые сердца — главная составляющая любого СМИ.

Основной состав

Всего в «Волне» сегодня восемь сотрудников: главный редактор, бухгалтер, менеджер по рекламе, дизайнер, корректор, два обозревателя, работающих полный рабочий день, и один — на полставки. Все вместе мы делаем еженедельник объемом 16 основных полос и до 40 полос официального приложения.

Кадровой проблемы в «Волне» нет. Более того, к нам постоянно обращаются с вопросом о вакансиях журналисты, в том числе переехавшие из крупных российских городов. Но мы вынуждены им отказывать: вакансий у нас нет. Дело в том, что зарплаты у наших сотрудников выше, чем средние зарплаты в других районках и даже региональных СМИ. С 2018 года мы перешли на смешанную систему оплаты труда: есть бюджетная часть зарплаты журналиста (она не очень велика), и есть гонорар — он выплачивается из денег, которые редакция зарабатывает за счет рекламы. Гонорары зависят от результативности журналиста и его креативности и частенько существенно превышают «бюджетную» часть зарплаты.