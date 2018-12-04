Кириенко призвал журналистов освещать деятельность волонтеров

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель организационного комитета по проведению в России года добровольца (волонтера) Сергей Кириенко на открытии Международного форума добровольцев обратился к журналистам с просьбой не прекращать освещение деятельности волонтеров и добровольческих организаций.

Большая просьба к средствам массовой информации — не прекращать эту работу 31 декабря. Год волонтера закончится, но основная работа у нас еще только начинается. Надо больше рассказывать о волонтерах, надо больше рассказывать о волонтерских организациях.

Международный форум добровольцев — итоговое мероприятие Года добровольца (волонтера) в России, проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума пройдет 3-4 декабря на ВДНХ. Участниками мероприятия станут 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира, рассказали в пресс-службе.