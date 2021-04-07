Спасут ли волонтеры Россию

О старом и новом явлении рассказывает кандидат социологических наук, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школы экономики» Ирина Мерсиянова
— С начала вынужденной изоляции стала заметней роль волонтеров — добровольцы реально спасли здоровье и, наверное, жизни многим. Стало ли их больше в нашей стране?
— Пандемия сделала волонтерство заметным для очень многих, даже для тех, кто раньше с волонтерами не встречался, создала много ситуаций для непосредственного взаимодействия с волонтерами. Они, можно сказать, получили большой кредит доверия. Как в России, так и за рубежом, волонтеры были и есть на самых востребованных направлениях — это помощь в снабжении людей из групп риска товарами первой необходимости, помощь в медицинских учреждениях, поддержка медицинского сообщества, психологическая помощь и поддержка заболевших коронавирусом и тех, кто находится в состоянии тревоги; юридическая помощь заболевшим и членам их семей; даже простое человеческое общение, которого часто не хватает.
Медицинские организации, испытывавшие нехватку кадров, в первую волну пандемии тоже начали привлекать добровольцев. Даже многопрофильная больница в поселке Коммунарка осуществляла набор волонтеров на позиции медсестер (c профильным образованием), санитарок, администраторов, IT-специалистов, психологов, сотрудников кол-центра. Около 150 добровольцев — профессиональных переводчиков работали над переводами исследований, протоколов лечения и гайдов по коронавирусной инфекции COVID-19, помогая отечественным врачам быть в курсе медицинских новостей со всего мира. Консультации от волонтеров-психологов поддержали врачей в условиях сверхнагрузок. Добровольцы-психологи также работали и работают с людьми, испытывающими повышенную тревожность и панику в связи с эпидемией коронавируса и вынужденной изоляцией. Много добровольцев привлекла акция «Мы вместе», появилось онлайн-волонтерство.
Но в целом больше волонтеров в стране не стало, во многом по причине как раз режима изоляции: многие формы работы перешли в онлайн. Однако оценка работы волонтеров гражданами и ожидания от нее очень высоки. По оценкам нашего Центра, 45% россиян полагают, что находящимся в самоизоляции людям должны помогать волонтеры, 20% взрослых россиян обратились бы к волонтерам за помощью в случае необходимости. В нашей многомиллионной стране эти 20%, с учетом того, что за каждым респондентом есть еще их дети, семьи, — это десятки миллионов человек.
— Волонтеры в России — кто они? Что является главным побудительным мотивом?
— Они очень разные. Направления деятельности — тоже: социальное, медицинское, событийное, экологическое, инклюзивное, культурное, корпоративное, есть волонтеры Победы, медиаволонтеры, волонтеры в чрезвычайных ситуациях, кто-то занимается поиском пропавших людей, кто-то помогает животным и многое другое.
Мотивы самые разные: у кого-то настоящие альтруистические, у кого-то защитные (помогая другим, люди забывают о своих проблемах), карьерные, кто-то хочет понять, на что он способен, а кто-то пойдет волонтерить, чтобы найти себе мужа или жену или просто с кем-нибудь подружиться, получить доступ к нужной информации или какие-то привилегии. Именно в совместной деятельности можно увидеть человека в разных его проявлениях, поэтому и образуются в волонтерских группах если уж не дружеские, то крепкие связи, а то и целые семьи.
38% наших сограждан имели опыт волонтерской деятельности до пандемии, но при этом волонтерской деятельностью через какую-либо организацию занимались только 3% россиян, что говорит о невысоком уровне институционализации добровольческой деятельности в стране. Большинство волонтеров — те, кто помогал людям в прошлом году (90%. Совершали благотворительные пожертвования — 59%, оказывали помощь незнакомым им людям — 66%, были донорами крови и плазмы — 20%, оказывали помощь продуктами и вещами нуждающимся через организации — 49%.
— Большинство волонтеров — женщины?
— В 2020 году в волонтерстве участвовали 24% женщин и 21% мужчин. Разница в уровне волонтерской самоидентификации немного выше, но также невелика: 21% женщин и 16% мужчин считают себя волонтерами. В общей сложности женщины составляют 66% тех, кто работает в общественных объединениях и других некоммерческих организациях, общественных гражданских инициативах в качестве добровольцев (безвозмездно). Только 39% мужчин были бы готовы работать в каких-либо общественных организациях и инициативах на добровольной основе, не получая денег за свой труд, тогда как среди женщин — 54%. Женщины чаще, чем мужчины, обсуждают тему добровольчества: ее с той или иной частотой обсуждают 53% женщин и 42% мужчин. Женщины чаще, чем мужчины, считают, что деятельность негосударственных некоммерческих и общественных организаций является необходимой в нашей стране (так полагают 19% мужчин и 27% женщин). Женщины заметно чаще, чем мужчины, знают людей, занимающихся добровольчеством в их городе или селе, — 41% мужчин и 58% женщин. Женщины чаще считают, что волонтеры должны были помогать людям, оказавшимся на самоизоляции (так полагают 48% мужчин и 56% женщин), и чаще считают, что волонтеры действительно помогали (40% мужчин и 47% женщин), а по данным августовского опроса 2020 года сами чаще бы обратились за помощью к волонтерам для решения бытовых проблем (13% мужчин, 25% женщин).
— Что законодательство говорит о волонтерах?
— Государственная политика по отношению к волонтерам реализуется сразу в нескольких направлениях: законодательное и налоговое регулирование, информационная и методическая поддержка, моральное стимулирование, содействие формированию инфраструктуры волонтерской деятельности. Реализуются различные формы государственной финансовой и нефинансовой поддержки для социально ориентированных НКО. Хотя добровольцы в нашей стране также вовлекаются в эту деятельность через государственные и муниципальные учреждения образования и социальной защиты, по месту работы (активно развивается корпоративное в коммерческих компаниях) и т. д. Существует Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, которая должна политику государства сделать более прозрачной и предсказуемой для общественности. 46% россиян декларируют свою готовность быть волонтерами в НКО. С таким потенциалом надо знать, что делать, чтобы намерения превратились в реальность.
— Достаточно ли СМИ пишут и говорят о волонтерстве в России? Ваши рекомендации и пожелания?
— Наши респонденты в качестве потенциальных драйверов вовлечения населения в волонтерство очень часто отмечали важность сотрудничества со СМИ. Среди рекомендаций — подключение к освещению позитивной волонтерской деятельности блогеров, использование всех доступных каналов в интернете, поддержка посредством социальной рекламы. Наш Центр готов всегда поделиться информацией.