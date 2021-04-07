Спасут ли волонтеры Россию

— С начала вынужденной изоляции стала заметней роль волонтеров — добровольцы реально спасли здоровье и, наверное, жизни многим. Стало ли их больше в нашей стране?

— Пандемия сделала волонтерство заметным для очень многих, даже для тех, кто раньше с волонтерами не встречался, создала много ситуаций для непосредственного взаимодействия с волонтерами. Они, можно сказать, получили большой кредит доверия. Как в России, так и за рубежом, волонтеры были и есть на самых востребованных направлениях — это помощь в снабжении людей из групп риска товарами первой необходимости, помощь в медицинских учреждениях, поддержка медицинского сообщества, психологическая помощь и поддержка заболевших коронавирусом и тех, кто находится в состоянии тревоги; юридическая помощь заболевшим и членам их семей; даже простое человеческое общение, которого часто не хватает.

Медицинские организации, испытывавшие нехватку кадров, в первую волну пандемии тоже начали привлекать добровольцев. Даже многопрофильная больница в поселке Коммунарка осуществляла набор волонтеров на позиции медсестер (c профильным образованием), санитарок, администраторов, IT-специалистов, психологов, сотрудников кол-центра. Около 150 добровольцев — профессиональных переводчиков работали над переводами исследований, протоколов лечения и гайдов по коронавирусной инфекции COVID-19, помогая отечественным врачам быть в курсе медицинских новостей со всего мира. Консультации от волонтеров-психологов поддержали врачей в условиях сверхнагрузок. Добровольцы-психологи также работали и работают с людьми, испытывающими повышенную тревожность и панику в связи с эпидемией коронавируса и вынужденной изоляцией. Много добровольцев привлекла акция «Мы вместе», появилось онлайн-волонтерство.

Но в целом больше волонтеров в стране не стало, во многом по причине как раз режима изоляции: многие формы работы перешли в онлайн. Однако оценка работы волонтеров гражданами и ожидания от нее очень высоки. По оценкам нашего Центра, 45% россиян полагают, что находящимся в самоизоляции людям должны помогать волонтеры, 20% взрослых россиян обратились бы к волонтерам за помощью в случае необходимости. В нашей многомиллионной стране эти 20%, с учетом того, что за каждым респондентом есть еще их дети, семьи, — это десятки миллионов человек.

— Волонтеры в России — кто они? Что является главным побудительным мотивом?

— Они очень разные. Направления деятельности — тоже: социальное, медицинское, событийное, экологическое, инклюзивное, культурное, корпоративное, есть волонтеры Победы, медиаволонтеры, волонтеры в чрезвычайных ситуациях, кто-то занимается поиском пропавших людей, кто-то помогает животным и многое другое.

Мотивы самые разные: у кого-то настоящие альтруистические, у кого-то защитные (помогая другим, люди забывают о своих проблемах), карьерные, кто-то хочет понять, на что он способен, а кто-то пойдет волонтерить, чтобы найти себе мужа или жену или просто с кем-нибудь подружиться, получить доступ к нужной информации или какие-то привилегии. Именно в совместной деятельности можно увидеть человека в разных его проявлениях, поэтому и образуются в волонтерских группах если уж не дружеские, то крепкие связи, а то и целые семьи.