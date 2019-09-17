Воронежскую газету «Моё!» возглавил новый редактор

На пост главного редактора одной популярного массового издания в Воронежской области «Моё!» назначили редактора сети изданий «Житье-бытье» Ирину Булгакову, сообщили в газете со ссылкой на решение руководства ИД «Свободная пресса».

Прежний главный редактор газеты Владимир Мазенко, проработавший там 20 лет, 9 сентября покинул свой пост.

Ирина Булгакова окончила факультет журналистики в 2006 году. Ранее работала в ИД «Свободная пресса»редактором сети еженедельников «Житьё-Бытьё», которые выходят в Белгороде, Липецке, Тамбове и Курске.