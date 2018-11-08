Контент, которого у тебя нет

В индустрии кликов и низкокалорийного контента (примечание самой редакции) Vox сегодня одна из крупнейших медиакомпаний в мире.

В холдинг гиганта входит семь изданий: Vox, The Verge, Polygon, SB Nation, Eater, Curbed и Recode. Бренды охватывают, пожалуй, самые животрепещущие для американской аудитории темы: новости, технологии, спорт и лайфстайл.

Началось все в 2005 году, когда Тайлер Блезински, Джером Армстронг и Маркос Мулицас придумали себе хобби в виде нишевого спорт-блога под названием SB Nation про любимую бейсбольную команду штата. Увидев перспективу в этом, парни пригласили Джима Банкоффа с AOL inc., чтобы тот всерьез взялся за CEO. Всего за несколько месяцев на сайте появилось уже 185 других спортивных блогов, а в ноябре 2010 сайт привлек 5,8 млн уникальных посетителей. Рост на 200 % превратил их в самую быстрорастущую спортивную страничку.

В 2011 году Банкофф переименовал компанию в Vox Media и позвал в команду техредактора и журналиста Джошуа Топольски (ныне глава The Outline), вместе с которым они запустили сайт про технологии The Verge (сейчас Банкофф советник, а остальные фаундеры выпали из дел).

С того момента Vox больше не переживает о проблемах с развитием.

Изначально задумывавшийся как стартап, Vox за пару лет поднял более $300 млн инвестиций, а в 2015 году NBCUniversal инвестировал в них $ 200 млн, докрутив ее общую стоимость до миллиарда долларов. Теперь это не стартап, а многомиллионный медиабренд, медиаколосс.

С Vox в главной роли неплохо бы снять сериал о медиакухне для Netflix, но уже поздно — они сами начали снимать сериалы для Netflix. Проекты Vox может и не подпадают под каноны классических столпов журналистики, но они крутые.

• The Verge — техносайт, выпускающий новости и обзоры про «железо», культуру и науку.

• SB Nation — сеть спортивных блогов. Здесь можно прочитать материалы про НХЛ, бейсбол и НФЛ, в общем про любимые американские забавы. Кстати, модные ресурсы по смешанным единоборствам «MMA Fighting» и «Bloody elbows» — тоже принадлежат Vox Media.

• Eater — или по-русски «Едок» — сайт о еде и околопитательных темах: от рецептов на Хэллоуин, до чумовых экскурсий по сосисочному комбинату и обзоров на рестораны по всем штатам

• Polygon — ресурс о киберразвлечениях и видеоиграх

• Curbed — американская сеть блогов о недвижимости

• Recode — более известный нашей публике сайт, который фокусируется на цифровых новостях и о бизнесе в Силиконовой долине. А еще на Recode можно послушать хорошие подкасты-беседы с разными людьми.

• Собственно, Vox — сайт новостей и мнений, который запустили в 2014 году экс-колумнист Washington Post вундеркинд Эзра Кляйн и Мелисса Белл. Главной его фишкой стала объяснительная журналистика (explanatory journalism) в духе пойми то, о чем говорят новости.

Мы объясняем — вы смотрите

Посмотрите на свое видео и на видео Vox, и еще раз на свое видео. Главная идея Vox — объяснять сложные вещи, отвечая на фундаментальный журналистский вопрос «почему». Казалось бы, приближается Супербоул, нужно сделать видео про американский футбол. Ситуация в Северной Корее накаляется — рассказать про ядерную угрозу КНДР. Но разница между Vox и другими брендами в том, что их креативная команда всегда находит некую интригующую перспективу. Как прошли первые 100 дней после избрания Трампа, в чем главный секрет победы французов на ЧМ-2018? Запомнившись аудитории пояснительными карточками, Vox создал так называемые Explainers про все на свете. Их видео настолько хороши, что даже были номинированы на премию Эмми в четырех категориях. У Vox уникальный видеопроект трэвел журналистики Vox Borders про то, как границы на карте меняют жизни реальных людей. Еще они запустили свой сериал на платформе Netflix. У Vox series, кажется, есть серии про все на свете: про музыку, Atlas про атлас, анатомия трендов и другие. Умножьте картинку на хороший звук, прибавьте обаятельного (просто примите этот факт) Джонни Харриса, динамичный сюжет, и вы не пожалеете о десяти минутах, которые провели в телефоне.

Оригинальность их подачи материала + графические визуальные эффекты как в кино + элементы сторителлинга + понятность + простота и динамика = в общем, все, как любит Интернет.

Суммарно 750 млн человек заходили на сайты компании, слушали подкасты и копались в социальных сетях, просматривая 500 млн минут видео в месяц. А только за сентябрь 2018 года у Vox Media 45 миллионов просмотров. Рост приходит с желанием людей смотреть и тратить свое время на это. Коллеги за океаном осознали, что беда интернета не в видео с котятами, а в том, что действительно интересные вещи подаются под ну очень невкусный гарнир, и короткие видео для Facebook ни о чем не работают. И если после часа в интернете у вас дурное послевкусие, то от контента Vox хочется придумывать и творить.

Пока другие набирают подписчиков на YouTube со скоростью Peugeot 205 97-го года, Vox тем временем рассекает по цифровым просторам в нафаршированном Ford Mustang 2018.

Еще немного цифр. Vox запустили свой YouTube-канал в июле 2014. Спустя год у них набралось 138 тыс. подписчиков, а еще через год случилось 900 тыс. В 2017-м году они перешли отметку в 2.6 млн, а на момент написания статьи — их журналисткой корабль ушел в отрыв к 5 млн. К слову, у CNN тоже 5 млн фолловеров, но они запустили свой канал около 10 лет назад.