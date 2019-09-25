Vox Media покупает компанию New York Media вместе с главным активом — журналом New York Magazine

Идея о продаже компании её топ-менеджментом высказывалась ещё в августе 2018 года.

Любопытно, что обычно такие сделки заключаются с целью снижения издержек, но, как говорит и Джим Банкофф (Vox Media), и Памелла Вассерштейн (New York Media) тут ситуация другая. Объединение двух компаний не связано с сокращениями. Более того, никаких увольнений не планируется.

Это, по словам глав компаний, что-то типа пополнения портфолио друг друга. Одни получают журнал с 50 летней историей, а другие — подкаст-империю и сделки с ТВ.

Сумма сделки не разглашается, но известно, что Vox Media платила не наличными, а ценными бумагами.

Новость о покупке пришла почти одновременно с новостью о том, что голливудское агентство WME подписало New York Magazine и теперь будет помогать изданию адаптировать их контент для новых платформ: художественных и документальных фильмов и сериалов, ивентов. Этим направлением в издании будет заниматься родной брат CEO New York Media Памеллы Вассерштейн — Скуп Вассерштейн.