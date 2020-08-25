Возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов в «Общине Виссариона»

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ – «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» – после нападения неустановленных лиц на съемочную группу «Известий» в «Общине Виссариона».

Корреспондент и оператор приехали в поселок Жаровск Курагинского района Красноярского края, где живут последователи «Церкви Последнего Завета» (она же «Община Виссариона») для съемок репортажа 23 августа. Сюжет предполагалось подготовить для канала РЕН-ТВ. Поводом для материала послужило обращение бывшей прихожанки Церкви, которая жаловалась, что отдала секте средства, вырученные от продажи квартиры в Москве, осталась без денег, жилья, работы, а ее сын получил психическое заболевание.

В воскресенье, 23 августа, корреспонденты собирались провести видеосъемку встречи с одним из руководителей общины. Однако им помешали: у журналистов забрали камеру и мобильные телефоны, угрожали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф – до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.