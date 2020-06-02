Выпуск газеты как социальная акция

Газете нет смысла проводить социальные акции в чистом виде, потому что ее выпуск сам по себе и есть социальная работа. В этом убеждена главный редактор газеты «Вперед» и сетевого издания «Батайск-город» Елена Пивоварова
— Очевидно, что у любого печатного СМИ сегодня достаточно проблем. Какие в первую очередь назовете вы? Что осложняет вашу работу?
— Суета. Нет времени журналистам погрузиться в тему, подумать, поговорить с компетентными людьми. Наша редакция сегодня работает на два СМИ: газету «Вперед» и сетевое издание «Батайск-город». Журналисты отписывают новости по своим темам и параллельно разрабатывают материалы в печатное издание. Это сложно. Посадить дежурных на новостную ленту пробуем, но, бывает, выходят очень поверхностные материалы, поскольку дежурный не знает глубоко тот или иной предмет. А набрать больше авторов не позволяет бюджет.
Второе — это воровство контента. Редакция ведет темы, общается с ньюсмейкерами, пишет, а через пару минут новость растаскивается блогерами всех мастей. То есть новостной контент создается журналистами, а рекламный пирог достается другим.
— Если говорить о газетном контенте, что пользуется наибольшей популярностью у ваших читателей?
— «Вперед» — городская газета, поэтому пишем обо всем, что волнует жителей Батайска. О чем-то просят рассказать читатели, обсуждаем на планерках актуальную повестку дня, журналист разрабатывает тему. Идем от частного к общему. Например: ко Всемирному дню социальной помощи журналист разрабатывает тему «Почему все чаще бедным и обездоленным людям помогают добрые люди, СМИ?». Что по закону должны делать службы соцзащиты? Насколько сейчас между гражданином и государством сложились товарно-денежные отношения? Что говорит на эту тему закон? Как было во времена СССР, как сейчас (с примерами лучших мировых практик)?
Очень любят читатели истории о своих земляках, как они преодолевают трудности, как добиваются чего-то. В последнее время стали актуальны материалы о новых производствах, становлении разных малых бизнесов. Вообще любые жизненные советы всегда хорошо читаются, получают отклик. Заметно, что людям надоело читать про криминал и ямки-канавки, хотя коммунальных жалоб все еще много. С каждой носимся, доводим до служб. В этом направлении помогает система «Инцидент-менеджмент», по которой специалисты правительства Ростовской области заставляют местные службы оперативно отвечать на жалобы жителей. Последние двадцать лет этим занималась только газета, выбивая ответы и действия.
— А какая система обратной связи с аудиторией внедрена у вас в редакции?
— Колоссальная отдача идет из соцсетей. С ними мы активно работаем с 2012 года, сайт есть с 2006 года. По вопросам людей понятно, что их интересует, в каком направлении необходимо двигаться в данный момент. Кроме того, регулярно проводим соцопросы, которые отражают мнения жителей города по самым разным темам. Используем их в подготовке материалов, связываемся с комментаторами и включаем наиболее интересные в газетные статьи. Вступаем в переписку, спорим, приглашаем самых активных на круглые столы.
Организуем множество разноплановых фотоконкурсов, награждаем победителей голосования. Подключаемся к городским масштабным мероприятиям, таким как «Учитель года», «Ученик года», творческим конкурсам (вокальным, танцевальным), на сайте и в газете устраивая свое, народное голосование.
— Вообще регулярно запускаете спецпроекты, проводите акции для читателей?
— Лично я не фанат социальных акций в чистом виде. Считаю, что газета в целом уже и есть сплошная социальная (нужная обществу) работа. В последние годы журналисту недостаточно написать новость или статью о чем-то. Надо ей приделать ноги в виде писем в вышестоящие инстанции. У общества появился к СМИ большой запрос на результативность наших действий. Чем и занимаемся.
Конечно, ведем и проекты. Из последних — «Вместе мы — сила». Пытаемся замкнуть на редакции всех, кому нужна помощь и кто в ней нуждается. На редакционный номер в WhatsApp присылают разные истории, адреса. Журналист выезжает. Разбирается, пишет. Подтягиваются неравнодушные люди: юристы, добровольцы, бизнес.
— На какие средства живет газета «Вперед»?
— Выживаем за счет грантов и субсидий. Объем рекламных денег в последнее время существенно снизился. В газете стало дорого размещать рекламу на фоне появившихся в последнее время возможностей для предпринимателей. Ведь в соцсетях большинство из них, развивая собственные аккаунты, продает свои товары и услуги без дополнительных трат на рекламу. По этой же причине нет стабильного спроса на рекламу в редакционных группах в соцсетях. На сайте тоже туго. Не хотят платить за виртуальный трафик, за то, что нельзя пощупать руками, а газетный формат считают дорогим и устаревшим. Сложно объяснять, что это не так. Сказывается недостаток цифровой, экономической грамотности наших бизнесменов.
— Насколько вам, как СМИ, трудно вести диалог с местными властями?
— Предыдущий опыт с прежней выборной системой мэра и нынешней — с назначением сити-менеджера — показал, что признавать СМИ четвертой властью не хотят ни одна, ни другая администрация. Именно взаимодействию не хотят учиться, на критику народа, которую транслирует редакция, реагируют неадекватно, не говоря уже о финансовой поддержке. Тут все или-или.
Руководители нового поколения, у которых и Instagram есть, и как прямой эфир вести знают, вызывают восхищение у жителей и надежды на правильный подход в работе с журналистами. Но, увы, такие почему-то неугодны своим же в коридорах власти.
— Существенно ли влияние учредителей на редакционную политику?
— Тут мухи отдельно, котлеты отдельно. Для учредителей отведены соответствующие страницы, остальной контент определяется редакционным коллективом.
— Поговорим о способах доставки газеты до вашего читателя. Подписка для вас по‑прежнему основа основ?
— Подписка постепенно уходит — время берет свое. Но мы не сбрасываем ее со счетов, пытаемся удержать своих преданных читателей и омолодить аудиторию. Подписка по-прежнему дает хоть и не такой большой, как раньше, но стабильный доход.
В ритейле торговля идет, по сути, в ноль — возвращаем затраты, не более. От сети «Пятерочка» пришлось отказаться, ведь к СМИ у нее такие же требования, как и к любому другому продукту. Аренда стойки для газеты, плата за программное обеспечение для ведения товарооборота съедают не только наценку, и редакция остается ни с чем. Плюс они рассчитываются с нами только через 90 дней. Только больше головной боли. В «Магнитах» и местной сети «Ассорти» условия попроще. В целом же мелкие магазинчики исчезают под гнетом сетевиков. Работаем с теми, кто держится,—имеем около ста точек продаж на 125-тысячный город.
— К «Почте России» по доставке у вас вопросы есть?
— После создания в 2007 году своей службы доставки подписка на «Почте России» практически прекратилась из-за ее дороговизны. Мы используем почтовые отделения лишь в качестве точек реализации.
— Подписка на электронную версию газеты пользуется спросом?
— Электронная версия не пошла. Пять лет назад было подписчиков около сотни, остался десяток. Слишком большой поток ежедневной информации, которую хотят знать сейчас, а не завтра.
— А для этого существует информационный городской портал bataysk-gorod.ru. Расскажите о нем поподробнее.
— В настоящее время сайт активно развивается, привлекая молодую аудиторию, что подтверждает статистика — 35% посетителей сайта имеют возраст 25–35 лет, 7% — 18–24 года. Пользователей от 35 до 44 лет — 28%, 55 лет и старше — 14%. Доступность мобильной версии сайта, на что мы вовремя обратили внимание, позволила 77% посетителей использовать смартфоны, что, безусловно, отразилось на посещаемости.
Статистика посещаемости за два последних месяца такова: апрель — 11842 в среднем в сутки, март — 6409. В марте всего было 192,3 тысячи уникальных посетителей. То есть читают нас все, обществу журналисты очень нужны, но вот зарабатывать на этом богатстве мы пока не научились.
В марте-апреле значительно возросло количество переходов на сайт из поисковых систем, в основном из «Яндекса» (46,7%), переходы по ссылкам на сайтах партнеров составляют 9,6%, из рекомендательных серверов — 3,4%. Среднее время, который проводит пользователь на сайте, — 2,07 минуты.
Сайт претерпел несколько апгрейдов, прежде чем принял нынешний вид. Мы сделали кегль букв крупнее, окна шире, чтобы была возможность ставить больше фотографий, активнее стали снимать видео.
В день на сайте выходит в среднем 40–50 новостей. В утренние часы (с 7.00) интервал составляет 20 минут, в течение дня — полчаса, если нет экстренных сообщений.
Кроме новостного потока востребована рубрика «Вопрос дня», в которой публикуются ответы на конкретные вопросы батайчан от экспертов, ответственных лиц, чиновников. Стараемся реагировать моментально. Есть разделы «Тема дня», «Личность», «Дом-дача», «Здоровье», «Родительское собрание», «Путешествия» и т.д. То есть сайт из новостного агрегатора превратился в полноценное многоформатное электронное СМИ.
— Как и с какими соцсетями вы работаете?
— В начале апреля у группы газеты в «Одноклассниках» было более 31 тысячи подписчиков, во «ВКонтакте» — 12,4 тысячи, в Instagram—16 тысяч, в Facebook—4,4 тысячи. Как видно по цифрам, наиболее активная аудитория у нас в «Одноклассниках» и в Instagram. Большинство новостей сайта анонсируется в соцсетях со ссылкой на них. Анализ трафика показывает, что прямые заходы составляют 14,2%, из соцсетей—26,6%.
В соцсетях активно обсуждаются самые разные темы — начиная от политики и работы местных властей, заканчивая личными вопросами: как поступить в той или иной жизненной ситуации, где получить помощь от государства и т.д. Журналисты часто обращаются к этой аудитории, чтобы разыскать героев для своих будущих публикаций, узнать мнение по какому-либо вопросу. В выходные дни у подписчиков есть возможность продать лишние пару ведер абрикосов из своего сада или детскую одежду, из которой вырос ребенок.
— У вас есть канал в «Яндекс.Дзен», но он давно не обновлялся. Почему?
— Наш «Яндекс.Дзен»-канал в настоящее время заблокирован. Причины для нас так и остались неясными. Были новости, которые набрали более 100 тысяч и даже 500 тысяч просмотров, после чего происходила блокировка. Чтобы добиться монетизации, необходимо поддерживать уровень 7 тысяч просмотров в день. Когда мы вышли на него, блокировки стали происходить регулярно, и на наш вопрос о причине получили ответ «неудовлетворительный контент» без какой-либо конкретики. В итоге канал стал для нас нерабочим безвозвратно.
— С проблем начали — ими и закончим. Кадры. Насколько остро стоит перед вами этот вопрос?
— Кадры — вечная проблема. Вопрос, куда деваются выпускники факультетов журналистики, на которые каждый год в вузах довольно высокий конкурс, из разряда риторических. Несмотря на то что мы охотно и регулярно берем на практику студентов, вкладываем в их обучение немало сил и времени, отдачу получаем минимальную. Работать корреспондентами, расширять и углублять свои знания молодежь не хочет. Большинство, к сожалению, примерно к третьему курсу меняет свое решение и открыто говорит об ошибочном выборе профессии. Сейчас новый тренд — все хотят стать блогерами. Создают аккаунты в соцсетях, воруют новости, что-то пишут сами и считают себя журналистами. В редакции на 95% старые кадры. Но мы всегда рады молодым акулам пера.
Общественно-политическая газета «ВПЕРЕД» (Батайск, Ростовская область) издается с 12 января 1935 года. Победитель конкурса «10 лучших газет России-2018». Выходит один раз в неделю. Объем — 32 полосы. Тираж одного номера—10000 экземпляров. Учредители: правительство Ростовской области, администрация города Батайска и редакция газеты «Вперед».
Сайт: bataysk-gorod.ru