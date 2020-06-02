Рынок

Выпуск газеты как социальная акция

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Газете нет смысла проводить социальные акции в чистом виде, потому что ее выпуск сам по себе и есть социальная работа. В этом убеждена главный редактор газеты «Вперед» и сетевого издания «Батайск-город» Елена Пивоварова

 

— Очевидно, что у любого печатного СМИ сегодня достаточно проблем. Какие в первую очередь назовете вы? Что осложняет вашу работу?

— Суета. Нет времени журналистам погрузиться в тему, подумать, поговорить с компетентными людьми. Наша редакция сегодня работает на два СМИ: газету «Вперед» и сетевое издание «Батайск-город». Журналисты отписывают новости по своим темам и параллельно разрабатывают материалы в печатное издание. Это сложно. Посадить дежурных на новостную ленту пробуем, но, бывает, выходят очень поверхностные материалы, поскольку дежурный не знает глубоко тот или иной предмет. А набрать больше авторов не позволяет бюджет.

Второе — это воровство контента. Редакция ведет темы, общается с ньюсмейкерами, пишет, а через пару минут новость растаскивается блогерами всех мастей. То есть новостной контент создается журналистами, а рекламный пирог достается другим.

 

— Если говорить о газетном контенте, что пользуется наибольшей популярностью у ваших читателей?

— «Вперед» — городская газета, поэтому пишем обо всем, что волнует жителей Батайска. О чем-то просят рассказать читатели, обсуждаем на планерках актуальную повестку дня, журналист разрабатывает тему. Идем от частного к общему. Например: ко Всемирному дню социальной помощи журналист разрабатывает тему «Почему все чаще бедным и обездоленным людям помогают добрые люди, СМИ?». Что по закону должны делать службы соцзащиты? Насколько сейчас между гражданином и государством сложились товарно-денежные отношения? Что говорит на эту тему закон? Как было во времена СССР, как сейчас (с примерами лучших мировых практик)?

Очень любят читатели истории о своих земляках, как они преодолевают трудности, как добиваются чего-то. В последнее время стали актуальны материалы о новых производствах, становлении разных малых бизнесов. Вообще любые жизненные советы всегда хорошо читаются, получают отклик. Заметно, что людям надоело читать про криминал и ямки-канавки, хотя коммунальных жалоб все еще много. С каждой носимся, доводим до служб. В этом направлении помогает система «Инцидент-менеджмент», по которой специалисты правительства Ростовской области заставляют местные службы оперативно отвечать на жалобы жителей. Последние двадцать лет этим занималась только газета, выбивая ответы и действия.

 

— А какая система обратной связи с аудиторией внедрена у вас в редакции?

— Колоссальная отдача идет из соцсетей. С ними мы активно работаем с 2012 года, сайт есть с 2006 года. По вопросам людей понятно, что их интересует, в каком направлении необходимо двигаться в данный момент. Кроме того, регулярно проводим соцопросы, которые отражают мнения жителей города по самым разным темам. Используем их в подготовке материалов, связываемся с комментаторами и включаем наиболее интересные в газетные статьи. Вступаем в переписку, спорим, приглашаем самых активных на круглые столы.

Организуем множество разноплановых фотоконкурсов, награждаем победителей голосования. Подключаемся к городским масштабным мероприятиям, таким как «Учитель года», «Ученик года», творческим конкурсам (вокальным, танцевальным), на сайте и в газете устраивая свое, народное голосование.

 

— Вообще регулярно запускаете спецпроекты, проводите акции для читателей?

— Лично я не фанат социальных акций в чистом виде. Считаю, что газета в целом уже и есть сплошная социальная (нужная обществу) работа. В последние годы журналисту недостаточно написать новость или статью о чем-то. Надо ей приделать ноги в виде писем в вышестоящие инстанции. У общества появился к СМИ большой запрос на результативность наших действий. Чем и занимаемся.

Елена Пивоварова отвечает на вопросы читателей в соцсетях в режиме онлайн
Елена Пивоварова отвечает на вопросы читателей в соцсетях в режиме онлайн

Конечно, ведем и проекты. Из последних — «Вместе мы — сила». Пытаемся замкнуть на редакции всех, кому нужна помощь и кто в ней нуждается. На редакционный номер в WhatsApp присылают разные истории, адреса. Журналист выезжает. Разбирается, пишет. Подтягиваются неравнодушные люди: юристы, добровольцы, бизнес.

 

— На какие средства живет газета «Вперед»?

— Выживаем за счет грантов и субсидий. Объем рекламных денег в последнее время существенно снизился. В газете стало дорого размещать рекламу на фоне появившихся в последнее время возможностей для предпринимателей. Ведь в соцсетях большинство из них, развивая собственные аккаунты, продает свои товары и услуги без дополнительных трат на рекламу. По этой же причине нет стабильного спроса на рекламу в редакционных группах в соцсетях. На сайте тоже туго. Не хотят платить за виртуальный трафик, за то, что нельзя пощупать руками, а газетный формат считают дорогим и устаревшим. Сложно объяснять, что это не так. Сказывается недостаток цифровой, экономической грамотности наших бизнесменов.

 

— Насколько вам, как СМИ, трудно вести диалог с местными властями?

— Предыдущий опыт с прежней выборной системой мэра и нынешней — с назначением сити-менеджера — показал, что признавать СМИ четвертой властью не хотят ни одна, ни другая администрация. Именно взаимодействию не хотят учиться, на критику народа, которую транслирует редакция, реагируют неадекватно, не говоря уже о финансовой поддержке. Тут все или-или.

Журналист Юлия Дорошенко проходит бесконтактный осмотр перед заседанием городской Думы
Журналист Юлия Дорошенко проходит бесконтактный осмотр перед заседанием городской Думы

Руководители нового поколения, у которых и Instagram есть, и как прямой эфир вести знают, вызывают восхищение у жителей и надежды на правильный подход в работе с журналистами. Но, увы, такие почему-то неугодны своим же в коридорах власти.

 

— Существенно ли влияние учредителей на редакционную политику?

— Тут мухи отдельно, котлеты отдельно. Для учредителей отведены соответствующие страницы, остальной контент определяется редакционным коллективом.

 

— Поговорим о способах доставки газеты до вашего читателя. Подписка для вас по‑прежнему основа основ?

— Подписка постепенно уходит — время берет свое. Но мы не сбрасываем ее со счетов, пытаемся удержать своих преданных читателей и омолодить аудиторию. Подписка по-прежнему дает хоть и не такой большой, как раньше, но стабильный доход.

В ритейле торговля идет, по сути, в ноль — возвращаем затраты, не более. От сети «Пятерочка» пришлось отказаться, ведь к СМИ у нее такие же требования, как и к любому другому продукту. Аренда стойки для газеты, плата за программное обеспечение для ведения товарооборота съедают не только наценку, и редакция остается ни с чем. Плюс они рассчитываются с нами только через 90 дней. Только больше головной боли. В «Магнитах» и местной сети «Ассорти» условия попроще. В целом же мелкие магазинчики исчезают под гнетом сетевиков. Работаем с теми, кто держится,—имеем около ста точек продаж на 125-тысячный город.

 

— К «Почте России» по доставке у вас вопросы есть?

— После создания в 2007 году своей службы доставки подписка на «Почте России» практически прекратилась из-за ее дороговизны. Мы используем почтовые отделения лишь в качестве точек реализации.

 

— Подписка на электронную версию газеты пользуется спросом?

— Электронная версия не пошла. Пять лет назад было подписчиков около сотни, остался десяток. Слишком большой поток ежедневной информации, которую хотят знать сейчас, а не завтра.

 

— А для этого существует информационный городской портал bataysk-gorod.ru. Расскажите о нем поподробнее.

— В настоящее время сайт активно развивается, привлекая молодую аудиторию, что подтверждает статистика — 35% посетителей сайта имеют возраст 25–35 лет, 7% — 18–24 года. Пользователей от 35 до 44 лет — 28%, 55 лет и старше — 14%. Доступность мобильной версии сайта, на что мы вовремя обратили внимание, позволила 77% посетителей использовать смартфоны, что, безусловно, отразилось на посещаемости.

Статистика посещаемости за два последних месяца такова: апрель — 11842 в среднем в сутки, март — 6409. В марте всего было 192,3 тысячи уникальных посетителей. То есть читают нас все, обществу журналисты очень нужны, но вот зарабатывать на этом богатстве мы пока не научились.

В марте-апреле значительно возросло количество переходов на сайт из поисковых систем, в основном из «Яндекса» (46,7%), переходы по ссылкам на сайтах партнеров составляют 9,6%, из рекомендательных серверов — 3,4%. Среднее время, который проводит пользователь на сайте, — 2,07 минуты.

ЖУРНАЛИСТУ НЕДОСТАТОЧНО НАПИСАТЬ НОВОСТЬ ИЛИ СТАТЬЮ О ЧЕМ‑ТО. НАДО ЕЙ ПРИДЕЛАТЬ НОГИ В ВИДЕ ПИСЕМ В ВЫШЕСТОЯЩИЕ ИНСТАНЦИИ. У ОБЩЕСТВА ПОЯВИЛСЯ К СМИ БОЛЬШОЙ ЗАПРОС НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ

Сайт претерпел несколько апгрейдов, прежде чем принял нынешний вид. Мы сделали кегль букв крупнее, окна шире, чтобы была возможность ставить больше фотографий, активнее стали снимать видео.

В день на сайте выходит в среднем 40–50 новостей. В утренние часы (с 7.00) интервал составляет 20 минут, в течение дня — полчаса, если нет экстренных сообщений.

Кроме новостного потока востребована рубрика «Вопрос дня», в которой публикуются ответы на конкретные вопросы батайчан от экспертов, ответственных лиц, чиновников. Стараемся реагировать моментально. Есть разделы «Тема дня», «Личность», «Дом-дача», «Здоровье», «Родительское собрание», «Путешествия» и т.д. То есть сайт из новостного агрегатора превратился в полноценное многоформатное электронное СМИ.

 

— Как и с какими соцсетями вы работаете?

— В начале апреля у группы газеты в «Одноклассниках» было более 31 тысячи подписчиков, во «ВКонтакте» — 12,4 тысячи, в Instagram—16 тысяч, в Facebook—4,4 тысячи. Как видно по цифрам, наиболее активная аудитория у нас в «Одноклассниках» и в Instagram. Большинство новостей сайта анонсируется в соцсетях со ссылкой на них. Анализ трафика показывает, что прямые заходы составляют 14,2%, из соцсетей—26,6%.

В соцсетях активно обсуждаются самые разные темы — начиная от политики и работы местных властей, заканчивая личными вопросами: как поступить в той или иной жизненной ситуации, где получить помощь от государства и т.д. Журналисты часто обращаются к этой аудитории, чтобы разыскать героев для своих будущих публикаций, узнать мнение по какому-либо вопросу. В выходные дни у подписчиков есть возможность продать лишние пару ведер абрикосов из своего сада или детскую одежду, из которой вырос ребенок.

 

— У вас есть канал в «Яндекс.Дзен», но он давно не обновлялся. Почему?

— Наш «Яндекс.Дзен»-канал в настоящее время заблокирован. Причины для нас так и остались неясными. Были новости, которые набрали более 100 тысяч и даже 500 тысяч просмотров, после чего происходила блокировка. Чтобы добиться монетизации, необходимо поддерживать уровень 7 тысяч просмотров в день. Когда мы вышли на него, блокировки стали происходить регулярно, и на наш вопрос о причине получили ответ «неудовлетворительный контент» без какой-либо конкретики. В итоге канал стал для нас нерабочим безвозвратно.

 

— С проблем начали — ими и закончим. Кадры. Насколько остро стоит перед вами этот вопрос?

— Кадры — вечная проблема. Вопрос, куда деваются выпускники факультетов журналистики, на которые каждый год в вузах довольно высокий конкурс, из разряда риторических. Несмотря на то что мы охотно и регулярно берем на практику студентов, вкладываем в их обучение немало сил и времени, отдачу получаем минимальную. Работать корреспондентами, расширять и углублять свои знания молодежь не хочет. Большинство, к сожалению, примерно к третьему курсу меняет свое решение и открыто говорит об ошибочном выборе профессии. Сейчас новый тренд — все хотят стать блогерами. Создают аккаунты в соцсетях, воруют новости, что-то пишут сами и считают себя журналистами. В редакции на 95% старые кадры. Но мы всегда рады молодым акулам пера.

Справка

Общественно-политическая газета «ВПЕРЕД» (Батайск, Ростовская область) издается с 12 января 1935 года. Победитель конкурса «10 лучших газет России-2018». Выходит один раз в неделю. Объем — 32 полосы. Тираж одного номера—10000 экземпляров. Учредители: правительство Ростовской области, администрация города Батайска и редакция газеты «Вперед».

Сайт: bataysk-gorod.ru

 
Иллюстрации: shutterstock.com; из архива газеты «Вперед»
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01 июня 2020

Июн 2, 2020

Рынок

Выпуск газеты как социальная акция
Газете нет смысла проводить социальные акции в чистом виде, потому что ее выпуск сам по себе и есть социальная работа.

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