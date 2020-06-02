Выпуск газеты как социальная акция

— Очевидно, что у любого печатного СМИ сегодня достаточно проблем. Какие в первую очередь назовете вы? Что осложняет вашу работу?

— Суета. Нет времени журналистам погрузиться в тему, подумать, поговорить с компетентными людьми. Наша редакция сегодня работает на два СМИ: газету «Вперед» и сетевое издание «Батайск-город». Журналисты отписывают новости по своим темам и параллельно разрабатывают материалы в печатное издание. Это сложно. Посадить дежурных на новостную ленту пробуем, но, бывает, выходят очень поверхностные материалы, поскольку дежурный не знает глубоко тот или иной предмет. А набрать больше авторов не позволяет бюджет.

Второе — это воровство контента. Редакция ведет темы, общается с ньюсмейкерами, пишет, а через пару минут новость растаскивается блогерами всех мастей. То есть новостной контент создается журналистами, а рекламный пирог достается другим.

— Если говорить о газетном контенте, что пользуется наибольшей популярностью у ваших читателей?

— «Вперед» — городская газета, поэтому пишем обо всем, что волнует жителей Батайска. О чем-то просят рассказать читатели, обсуждаем на планерках актуальную повестку дня, журналист разрабатывает тему. Идем от частного к общему. Например: ко Всемирному дню социальной помощи журналист разрабатывает тему «Почему все чаще бедным и обездоленным людям помогают добрые люди, СМИ?». Что по закону должны делать службы соцзащиты? Насколько сейчас между гражданином и государством сложились товарно-денежные отношения? Что говорит на эту тему закон? Как было во времена СССР, как сейчас (с примерами лучших мировых практик)?

Очень любят читатели истории о своих земляках, как они преодолевают трудности, как добиваются чего-то. В последнее время стали актуальны материалы о новых производствах, становлении разных малых бизнесов. Вообще любые жизненные советы всегда хорошо читаются, получают отклик. Заметно, что людям надоело читать про криминал и ямки-канавки, хотя коммунальных жалоб все еще много. С каждой носимся, доводим до служб. В этом направлении помогает система «Инцидент-менеджмент», по которой специалисты правительства Ростовской области заставляют местные службы оперативно отвечать на жалобы жителей. Последние двадцать лет этим занималась только газета, выбивая ответы и действия.

— А какая система обратной связи с аудиторией внедрена у вас в редакции?

— Колоссальная отдача идет из соцсетей. С ними мы активно работаем с 2012 года, сайт есть с 2006 года. По вопросам людей понятно, что их интересует, в каком направлении необходимо двигаться в данный момент. Кроме того, регулярно проводим соцопросы, которые отражают мнения жителей города по самым разным темам. Используем их в подготовке материалов, связываемся с комментаторами и включаем наиболее интересные в газетные статьи. Вступаем в переписку, спорим, приглашаем самых активных на круглые столы.

Организуем множество разноплановых фотоконкурсов, награждаем победителей голосования. Подключаемся к городским масштабным мероприятиям, таким как «Учитель года», «Ученик года», творческим конкурсам (вокальным, танцевальным), на сайте и в газете устраивая свое, народное голосование.

— Вообще регулярно запускаете спецпроекты, проводите акции для читателей?

— Лично я не фанат социальных акций в чистом виде. Считаю, что газета в целом уже и есть сплошная социальная (нужная обществу) работа. В последние годы журналисту недостаточно написать новость или статью о чем-то. Надо ей приделать ноги в виде писем в вышестоящие инстанции. У общества появился к СМИ большой запрос на результативность наших действий. Чем и занимаемся.