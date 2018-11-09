«Россия сегодня» запустило VR-проект про аутизм

МИА «Россия сегодня» запустило свой первый VR-проект «Механика аутизма». Он позволит пользователю почувствовать себя человеком с расстройством аутистического спектра и взглянуть на мир его глазами.

В рамках проекта герой попадает в магазин, где сталкивается с несколькими травмирующими для него ситуациями. Каждая из них приводит к кризису, однако за каждым срывом следует ситуация, которая позволяет герою стабилизироваться. При этом пользователь может не только пассивно воспринимать историю, но и взаимодействовать с ней: ходить, брать предметы, общаться с другими персонажами.

В отличие от традиционных журналистских жанров, проект будет развиваться вместе с технологиями, нарабатывать инструментарий и экспертизу и приучать аудиторию к новым способам работы с информацией. Сейчас для взаимодействия с проектом достаточно кардборда — недорогих картонных очков для смартфона и соответствующего приложения. Мобильное приложение разработано при поддержке фонда содействия решению проблем аутизма «Выход» и информационной поддержке фонда «Обнаженные сердца».

Наталья Водянова, основатель Фонда «Обнажённые сердца»:

Примерив очки виртуальной реальности, пользователи смогут увидеть мир глазами человека с аутизмом, попытаться осознать, каково это, и почувствовать эмпатию. Я надеюсь, проекты подобные этому помогут нам изменить отношение общества к людям с нарушениями развития, и станут реальным вкладом в работу, которую проводит Фонд «Обнажённые сердца».

МИА «Россия сегодня» планирует ежегодно запускать 4−5 проектов в формате VR и 8−12 проектов в формате AR. Все они будут сопровождаться статьей на сайте, а некоторые — еще и подкастом.

Фото: ria.ru

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