Виртуальная реальность на службе социальной журналистики

«Россия сегодня» запустила VR-проект об аутизме
«Сейчас вы окажетесь в теле человека с расстройством акустического спектра (РАС)» — такие слова видит человек, решивший побывать на месте больного с диагнозом аутизм.
Это стало возможным благодаря проекту информационного агентства «Россия сегодня» «Механика аутизма. Почему они так реагируют». В форматах VR или 360 пользователь может взглянуть на мир глазами человека с расстройством акустического спектра. По сюжету он оказывается в магазине, где может ходить, брать предметы и даже взаимодействовать с другими персонажами, и сталкивается там с травмирующими ситуациями. Отсутствие любимого печенья, громкие звуки, долгое ожидание в очереди — все это может закончиться срывом для человека с РАС.
«В этом проекте герой собирательный, но у него, конечно же, есть совершенно реальный прототип», — рассказывает заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.
22-летнего аутиста Павла Васильева в мае этого года задержали сотрудники полиции. Они отреагировали на сообщение о том, что гражданин на улице «ведет себя неадекватно и кричит». Полицейские не смогли его успокоить, и уже в отделении мама Паши застала сына кричащим и связанным.
«Механика аутизма» показывает, что в моменты нервного срыва чувствует человек с аутизмом, как ему удается стабилизировать свое состояние, и что делать окружающим, чтобы не усугубить ситуацию.
«В этом проекте для нас были очень важны научные и экспертные составляющие, — поясняет Лосева. — Мы не могли просто так вообразить, что происходит голове у человека с аутизмом. Поэтому в «Механике аутизма» заложен огромный труд экспертов, ученых, которые были привлечены фондом «Выход» и фондом «Обнаженные сердца». Я очень признательна Авдотье Смирновой, Наталье Водяновой и Марии Божович за помощь в экспертном сопровождении этого проекта».
Зарубежная социальная журналистика уже несколько лет активно использует виртуальную и дополненную реальность. Эти технологии дают возможность лучше понять людей, непохожих на других, и бороться с предрассудками в обществе. Так, существуют проекты, позволяющие примерить на себя тело представителя другого пола, расы или возраста, почувствовать себя бездомным или человеком с деменцией.
«Когда мы искали тему для первой истории в формате виртуальной реальности, нам было важно взять не только социальную тему, резонансную, но и найти сюжет, в котором использование механизма виртуальной реальности было бы оправдано с точки зрения восприятия аудитории», — объясняет Лосева.
Взглянуть в глаза тому, чего не понимаешь или даже боишься, — очень важный шаг на пути к решению острых социальных проблем. Но пробудить эмпатию все-таки недостаточно. Чтобы превратить эмоциональные переживания в рациональный опыт, человек должен не просто побывать внутри истории, но и проанализировать ее. Для этого, по мнению Лосевой, и нужна журналистика: «“Механика аутизма” — это стык журналистики и социального манифеста. Но все-таки журналистика в таких проектах для нас будет ключевым элементом».
«Россия сегодня» планирует регулярно выпускать истории в формате виртуальной и дополненной реальностей. Следующим проектом, по словам заместителя главного редактора агентства Натальи Лосевой, станет журналистское исследование темы синестезии и синестетов — людей с особым типом восприятия информации, с особым устройством чувств.
В этом проекте элементы дополненной реальности будут передавать феномены чувствительности синестетов. А их личные истории можно будет услышать в трёх эпизодах подкаста. Еще один очерк в формате VR агентство обещает выпустить до конца года.
Источник: Российская газета Фото: shutterstock.com