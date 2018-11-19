Виртуальная реальность на службе социальной журналистики

«Сейчас вы окажетесь в теле человека с расстройством акустического спектра (РАС)» — такие слова видит человек, решивший побывать на месте больного с диагнозом аутизм.

Это стало возможным благодаря проекту информационного агентства «Россия сегодня» «Механика аутизма. Почему они так реагируют». В форматах VR или 360 пользователь может взглянуть на мир глазами человека с расстройством акустического спектра. По сюжету он оказывается в магазине, где может ходить, брать предметы и даже взаимодействовать с другими персонажами, и сталкивается там с травмирующими ситуациями. Отсутствие любимого печенья, громкие звуки, долгое ожидание в очереди — все это может закончиться срывом для человека с РАС.

«В этом проекте герой собирательный, но у него, конечно же, есть совершенно реальный прототип», — рассказывает заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.

22-летнего аутиста Павла Васильева в мае этого года задержали сотрудники полиции. Они отреагировали на сообщение о том, что гражданин на улице «ведет себя неадекватно и кричит». Полицейские не смогли его успокоить, и уже в отделении мама Паши застала сына кричащим и связанным.

«Механика аутизма» показывает, что в моменты нервного срыва чувствует человек с аутизмом, как ему удается стабилизировать свое состояние, и что делать окружающим, чтобы не усугубить ситуацию.

«В этом проекте для нас были очень важны научные и экспертные составляющие, — поясняет Лосева. — Мы не могли просто так вообразить, что происходит голове у человека с аутизмом. Поэтому в «Механике аутизма» заложен огромный труд экспертов, ученых, которые были привлечены фондом «Выход» и фондом «Обнаженные сердца». Я очень признательна Авдотье Смирновой, Наталье Водяновой и Марии Божович за помощь в экспертном сопровождении этого проекта».

Зарубежная социальная журналистика уже несколько лет активно использует виртуальную и дополненную реальность. Эти технологии дают возможность лучше понять людей, непохожих на других, и бороться с предрассудками в обществе. Так, существуют проекты, позволяющие примерить на себя тело представителя другого пола, расы или возраста, почувствовать себя бездомным или человеком с деменцией.