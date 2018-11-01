«Такие дела» запустил проект «Письма врагов народа»

Издание «Такие дела» запустило проект «Письма врагов народа».

Подписавшиеся на него будут раз в неделю получать письма, которые присылали близким репрессированные люди из лагерей ГУЛАГа. Об этом издание сообщило на своей странице в Facebook:

Это простые, очень личные письма, которые заключённые отправляли своим родителям, возлюбленным и детям – рассказывали о быте в лагере, писали сказки для дочерей и просили не забывать про них.

Среди прочего можно подписаться на письма от дочери Марины Цветаевой Ариадны Эфрон, бухгалтера Георгия Афендикова, матери четверых детей Изабеллы Драгунской, философа Алексея Лосева и других.

Проект приурочен ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября). При подготовке текстов использованы письма узников ГУЛАГа, ранее опубликованные в сборниках и отдельных изданиях, а также материалы, предоставленные Музеем истории ГУЛАГа: