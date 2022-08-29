Вручена премия «Камертон» имени Анны Политковской

30 августа, в день рождения Анны Политковской, в «Новой газете» состоялась церемония вручения Премии «Камертон» имени погибшей журналистки. «Камертон» 2022 года достался Катерине Гордеевой.

«Не было более идиотского решения в нашей с вами жизни, чем стать журналистами. Это абсолютно сломанная жизнь, абсолютно сломанная профессиональная судьба. Но в одно я верю по-настоящему: даже когда тебе ломают жизнь или судьбу, ты не дашь совести сломаться. Я горжусь тем, что знаю много людей с несломанной совестью», — сказала после вручения премии Гордеева.

Премия возникла 10 лет назад, ее лауреатами в разные годы стали Ольга Алленова, Галина Арапова*, погибшие на востоке Украины итальянец Андреа Рокелли и его российский коллега Андрей Миронов. Лауреатами были Иван Голунов, Елена Костюченко и Юрий Козырев, Дмитрий Марков, Наталья Синдеева*…

В состав жюри 2022 года вошли Сергей Кожеуров, Ирина Петровская, Алексей Симонов, Светлана Сорокина, Роман Анин*, Алексей Венедиктов*, Наталья Синдеева*, дочь Анны Политковской Вера. В решении учитывались пожелания соучастников «Новой» — читателей, которые поддерживают газету.

Ведущая церемонии Светлана Сорокина напомнила об истории премии (замысел принадлежит музыкальному критику и продюсеру Георгию Каретникову и «Новой» при поддержке семьи Анны) и объявила минуту молчания. На экране возникли лица погибших журналистов. Звучали стихи — Георгий каретников читал Афанасия Фета — и классическая музыка — Екатерина Дружинина играла Баха. В программе прозвучали видеообращение музыканта Евгения Кисина, выступления актеров «Гоголь-центра» и поэта Евгении Беркович.

Завершилась церемония зажигательным выступлением Манижи, которая написала две песни для Гордеевой, которой давала интервью.

* Признаны иностранными агентами

Фотография: Елизавета Попова