Вручение ТЭФИ перенесли на 2023 год

Церемония вручения «ТЭФИ-Регион» пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре. Присуждение же большой премии ТЭФИ отложено на 2023 год, сообщил ТАСС в среду председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Церемония вручения ТЭФИ будет — "ТЭФИ-Регион", она пройдет в Петербурге в ноябре торжественно и красиво. А большая ТЭФИ будет в следующем году», — сказал он.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного. Помимо этого, фондом организованы проекты «Студенческий ТЭФИ», «ТЭФИ-Регион», «ТЭФИ — Летопись Победы», «ТЭФИ-Kids».

Цель премии ТЭФИ — установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.