Все премии Free Media Awards присудили белорусским СМИ

В этом году премия для журналистов Восточной Европы отдала все награды журналистам и СМИ из Беларуси.

«Победители конкурса Free Media Awards этого года предоставили нам одни из лучших и самых смелых репортажей, которые были опубликованы в Беларуси в прошлом году. Кроме того, заключение в тюрьму некоторых лауреатов премии демонстрирует последствия, с которыми сталкиваются граждане Беларуси, выступающие за гражданские права, свободу и демократию», — говорит Михаэль Геринг, председатель немецкого фонда ZEIT-Stiftung, который вручает премии вместе с норвежским фондом Fritt Ord Foundation

Жюри отметили, что этим решением хотят привлечь внимание к борьбе за независимую прессу в Беларуси и признать заслуги журналистов из республики.

Премию получили:

— судебная журналистка Катерина Борисевич. В этом году ее лишили свободы на полгода за «разглашение врачебной тайны». Борисевич опубликовала в Tut.by материал о смерти Романа Бондаренко. Оппозиционера до смерти избили люди в масках и гражданской одежде, когда он попытался заговорить, почему те снимают бело-красно-белые ленты в его дворе;

— Катерина Андреева и Дарья Чульцова за репортажи о протестах против режима Александра Лукашенко. Обе они приговорены к двум годам лишения свободы;

— Наталья Лубневская из газеты «Наша нива» за тексты о репрессиях в Беларуси и вспышке коронавируса в республике, которую правительство сначала отрицало, а затем игнорировало. 10 августа 2020 силовики ранили ее резиновой пулей в колено и 38 дней она провела в больнице;

— портал TUT.by, который получил международное признание за независимое освещение новостей. Сейчас сайт заблокирован, и бывшие сотрудники портала создали СМИ Zerkalo;

— Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) за работу по поддержке прав сотрудников медиа. С августа 2020, начала протестов в Беларуси, БАЖ документировала и освещала факты нарушения свободы прессы.

Ранее Ассоциация подсчитала, что за год в Беларуси задержали около 500 журналистов, осуждены 29, а фигурантами уголовных дел стали более 50 сотрудников.