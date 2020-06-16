Все заместители главного редактора увольняются из «Ведомостей»

Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний работает в «Ведомостях» с основания издания, остальные – около 15 лет. Из «Ведомостей» также уходит и. о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова и редактор отдела экономики Елизавета Базанова.

Шмаров с конца марта 2020 г. исполнял обязанности главного редактора «Ведомостей». В понедельник, 15 июня, стало известно, что совет директоров «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель «Ведомостей») утвердил Шмарова главным редактором. Председатель совета директоров – новый собственник издания Иван Еремин.

Конфликт с журналистами «Ведомостей» у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с «Догмой» – кодексом журналистов «Ведомостей».

Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о «Роснефти», без консультаций с юристами «Ведомостей» снял с сайта колонку Константина Сонина о «Роснефти». Также и. о. главного редактора запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра», сославшись на просьбу администрации президента. Редакция продолжила публиковать данные «Левада-центра» и колонки его сотрудников в рубрике «Мнения».

После покупки Еремин заявил редакции, что Шмаров продолжит руководить «Ведомостями» как минимум до заседания совета директоров. Он не ответил на вопрос сотрудников редакции, будет ли предлагать совету кандидатуру Шмарова на должность главного редактора. Еремин подчеркнул, что с уважением относится к профессиональным качествам Шмарова и рассчитывает, что редакция уладит с ним конфликт. Многие сотрудники редакции скептически оценили такую перспективу.

За три месяца руководства редакцией Шмаров неоднократно нарушил установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила, указали в сообщении редакции уходящие сотрудники.

Коллектив издания неоднократно указывал на нежелание работать с таким руководителем, пишут они, и выдвинул альтернативу – Анфису Воронину. Решение совета директоров о назначении Шмарова уходящие сотрудники считают непрофессиональным и мириться с ним не могут: «У нас не остается другого выхода, как уйти». Новый собственник сказал много правильных слов о приверженности стандартам «Ведомостей», но именно его решающий голос привел к назначению главным редактором человека, на деле доказавшего несоответствие этим стандартам, указывают авторы сообщения.

За последние месяцы из «Ведомостей» ушли уже около 10 журналистов из более чем 90, в том числе руководители трех отделов. Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым.