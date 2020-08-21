Всего за время протестов в Белоруссии было задержано 69 журналистов

Теги: 
Беларусь
Авг 21, 2020

По данным Белорусской ассоциации журналистов, после выборов президента страны силовики арестовали 69 сотрудников СМИ. Из них 36 человек получили серьезные травмы. Во время протестов пострадали и иностранные журналисты — из России, Великобритании, Нидерландов. 

Почти со всех задержанных уже сняли обвинения и отпустили на свободу. Однако под стражей все еще находятся два журналиста, несмотря на требования освободить всех. 

Европейская федерация журналистов призвала Европейский совет наказать белорусских лидеров, допускающих такое обращение.

Протесты начались 9 августа после выборов, на которых официально победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко. Силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули.

В рейтинге свободы прессы «Репортёров без границ» Беларусь находится на 153 месте, а Россия — на 149. 

Источник: MediaMedia
 
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